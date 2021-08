résultats, résumé et vainqueur de l’étape 14

in

28/08/2021 à 17h49 CEST

La quatorzième étape de La Vuelta, disputée entre Don Benito et Pico Villuercas (165,7 kilomètres), a couronné le Français Romain Bardet, qui a réussi à venir à bout de ses compagnons d’échappée et à remporter sa première victoire dans la manche espagnole.

Le rôle principal sur la scène était commandé par un groupe de 4 évadés et 13 poursuivants, dont Bardet, qui a réussi à annuler l’évasion principale et à lancer une attaque finale qui n’a rencontré aucune opposition.

Malgré le fait que le peloton ait terminé avec un quart d’heure de retard sur le groupe des évadés, il n’y a pas eu de changements importants malgré les dernières hostilités et les Norvégiens étrange chrétien eiking il a pu garder le maillot rouge. Il a 58 secondes d’avance sur Guillaume Martin et 1 ’56” environ Primoz Roglic, en plus de 2 ’31 ” sur le premier espagnol, Enric Mas.

CLASSEMENT ÉTAPE 14

1 Romain Bardet (DSM) 4:20:36″2 Jesús Herrada (COF) à 00:44

3 Jay Vine (PRT) mt

4 Thomas Pidcock (IGD) à 01:12

5 Clément Champoussin (ACT), 0:01:14

CLASSEMENT GENERAL TOUR 2021

1 Odd Christian Eiking – IWG 55:03:17 “

2 Guillaume Martin – COF à 00:54

3 Primoz Roglic – TJV au +01:36

4 Enric Mas – MOV au +02 : 11

5 Miguel Angel López – MOV à +03: 04