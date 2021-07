résultats, résumé et vainqueur de l’étape 16

in

13/07/2021

Le à 17:51 CEST

Le cycliste autrichien Patrick Konrad (Bora) a remporté la seizième étape du Tour de France 2021, de 169 km et disputée entre El Pas de la Case et Saint-Gaudens.

Konrad était l’un des 12 membres de l’escapade du jour, qui a commencé au Col de la Core et qui a progressivement réduit son nombre de candidats à la victoire d’étape jusqu’à ce qu’elle se termine avec le cavalier autrichien seul. Après Konrad, Sonny Colbrelli et Michael Matthews ont franchi la ligne d’arrivée.

Pogacar reste un leader solide

Derrière, sans changement au classement général, même si dans la dernière ligne droite de l’étape une attaque de Cofidis a fait réagir rapidement les favoris. Tadej Pogacar conserve un jour de plus la tête du Tour de France, à seulement cinq étapes de la fin, Rigoberto Urán et Jonas Vingegaard occupant les deux autres podiums. Enric Mas, le meilleur espagnol (neuvième) reste à une minute et demie du podium

CLASSEMENT ÉTAPE 16

1 – Patrick Konrad – BOH 04:01:59 “

2 – Sonny Colbrelli – BAH à 00:00:42 “

3 – Michael Matthews – TBX à 00:00:42 “

4 – Pierre Luc Perichon – COF à 00:00:42″

5 – Franck Bonnamour – BBH à 00:00:42″

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU TOUR

1 – Tadej Pogacar – UAD 52:27:12 “

2 – Rigoberto Uran – EF1 à 05:18”

3 – Jonas Vingegaard – TJV à 05:32”

4 – Richard Carapaz – INE à 05:33″

5 – Ben O’Connor – AGT à 05:58 “