résultats, résumé et vainqueur de l’étape 9

in

07/04/2021

Le à 17:55 CEST

Le cycliste australien Ben O’Connor Il a remporté la neuvième étape du Tour de France après une belle performance dans la journée de montagne vécue entre Cluses et Tignes. O’Connor a réalisé une étape brillante et a pu, avec une longue attaque, remporter la victoire et faire un bond au général.

Le classement n’a pas subi trop de changements au-delà du changement d’O’Connor, qui était en deuxième position à seulement deux minutes de Pogacar, par Van Der Poel, qui a fini par s’enfoncer dans le général. Après Pogacar – qui a une nouvelle fois laissé derrière lui ses rivaux avec une attaque sèche dans la dernière ascension du jour – et O’Connor restent Uran, Vingegaard et Carapaz. Enric Mas s’est hissé à la sixième place du général.

CLASSEMENT ÉTAPE 9

1 Ben O’Connor ACTE 4:26:43 “

2 Mattia Cattaneo à 5:07 “

3 Sonny Colbrelli à 5:34 “

4 Gillaume Martin à 5:36″

5 Franck Bonnamour à 6:02″

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU TOUR

1 Tadej Pogacar UAD 34:11:10 “

2 Ben O’Connor ACT à 2:01 “

3 Rigoberto Uran EF1 à 05:18 ”

4 Jonas Vinegegaard TJV à 05:32 ”

5 Richard Carapaz INE à 5:33 “