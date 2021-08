Résultats Summerslam 2021: mises à jour en direct, carte de match et surprises

C’est l’heure de la plus grande fête de l’été. Le PPV Summerslam 2021 de la WWE vous arrive du stade Allegiant à Las Vegas, Nevada. Le spectacle mettra en vedette un public en direct, alors préparez-vous à ce que les gens chantent sur le thème musical d’Edge lors de son entrée. Au fur et à mesure de la diffusion du PPV, vous pouvez consulter les résultats des matchs en direct, ainsi que nos réflexions et notes sur ce qui se passe pendant l’événement (y compris les surprises que la WWE pourrait révéler).

Summerslam verra des matchs de retour pour deux superstars de la lutte: Goldberg et John Cena. Bien sûr, Cena lutte assez régulièrement après la fin des enregistrements télévisés et lors d’émissions télévisées, donc techniquement, ce n’est que son match retour télévisé. Ils ne se battront cependant pas. Goldberg affrontera le Bobby Lashley exceptionnellement dominant pour le championnat de la WWE et Cena affrontera le “chef de table” Roman Reigns pour le championnat universel.

Si vous voulez regarder Summerslam, vous devrez vous abonner à Peacock – ou WWE Network si vous habitez en dehors des États-Unis. Peacock a un niveau gratuit; Cependant, vous devrez vous abonner à Peacock Premium (5 $ par mois) ou à Peacock Premium Plus (10 $ par mois) pour pouvoir diffuser en direct le PPV. La différence entre les deux est que Premium Plus n’est pas financé par la publicité. Cependant, les deux niveaux de Peacock jouent le même flux Summerslam.

Carte de match WWE Summerslam 2021 :

Big E contre Baron Corbin [KICKOFF SHOW]AJ Styles & Omos (c) contre RK-Bro (Championnat Raw Tag Team)Alexa Bliss contre Eva MarieDrew McIntyre contre Jinder MahalSheamus (c) contre Damian Priest (Championnat des États-Unis)Edge contre Seth RollinsBianca Belair (c) contre Sasha Banks (Championnat féminin de Smackdown) The Usos (c) contre Rey & Dominik Mysterio (Championnat par équipe de Smackdown) Bobby Lashley (c) contre Goldberg (Championnat de la WWE) Nikki ASH (c) contre Rhea Ripley contre Charlotte Flair (Championnat féminin brut)Roman Reigns (c) contre John Cena (Championnat universel)

Il y a plusieurs championnats en jeu, et Smackdown a construit des scénarios impressionnants menant à Summerslam. Mis à part Cena contre Reigns, l’un des moments forts de la programmation du vendredi soir de la WWE a été la préparation de Edge contre Seth Rollins – qui porte des tenues de plus en plus étranges. Edge a été en feu l’année dernière, ce devrait donc être un match fantastique.

Si vous n’avez pas la patience d’attendre le début de Summerslam, pourquoi ne pas consulter le dernier épisode du podcast de lutte de GameSpot, Wrestle Buddies ? Cette semaine, Chris E. Hayner et Mat Elfring discutent Summerslam avec nul autre que la championne féminine de Raw, Nikki ASH. . Vous pouvez consulter cet épisode ci-dessus.

Ci-dessous, vous trouverez des mises à jour en direct, des résultats et une critique de Wrestle Buddies for Summerslam de GameSpot lors de sa diffusion sur Peacock – ou sur le réseau WWE en dehors des États-Unis. De plus, il y aura également des notes pour chaque match.

Spectacle de lancement

L’émission de lancement commence à 19 h HE / 16 h HP et sera diffusée sur Peacock, Twitter et YouTube. Ou regardez-le ci-dessous.

Les notes du pré-show ou les changements dans la carte de match seront notés ici.

Big E contre Baron Corbin ajouté à la carte de match.