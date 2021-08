Résultats TN SSLC 2021 Dernières nouvelles Tamil Nadu Résultats TN Classe 10 Tamil Nadu 10e résultat feuille de notes liens directs Comment télécharger TN SSLC Classe 10 Résultats 2021

Au moins neuf étudiants lakh s’étaient inscrits aux examens TN SSLC. (Déposer)

TN SSLC 10e résultat 2021 : La Direction des examens gouvernementaux du Tamil Nadu ou TN DGE publiera lundi les résultats de l’examen SSLC pour les étudiants de classe 10. Le conseil d’administration déclarera officiellement les résultats à 11 heures lors d’une conférence de presse. Les étudiants inscrits pourront télécharger leurs scores sur les sites officiels de résultats.

Comment vérifier les résultats du 10e TN SSLC 2021 : Les étudiants peuvent visiter l’un des deux sites activés pour le résultat, cliquer sur le lien résultat SSLC sur la page d’accueil, remplir les champs avec les détails requis tels que l’inscription ou le numéro de matricule mentionné sur les cartes d’admission. Les étudiants peuvent également télécharger l’application mobile TN SSLC Result 2021 depuis le Play Store sur leurs smartphones Android et fournir les mêmes détails pour obtenir les résultats. Outre les sites Web gouvernementaux, plusieurs sites Web privés hébergeront également le TN SSLC Class 10 Result 2021.

Une fois les champs remplis et soumis, la feuille de notation apparaîtra à l’écran. La feuille de notation, qui est provisoire, peut être téléchargée et imprimée pour référence future. Les étudiants doivent obtenir un minimum de 35 notes sur 100 dans chacune des six matières pour réussir les examens TN SSLC. Pour les examens théoriques et pratiques, les étudiants doivent obtenir respectivement 20 sur 75 en théorie et 15 sur 25 dans les examens pratiques.

Le gouvernement du Tamil Nadu avait annulé les examens TN SSLC hors ligne 2021 en raison d’un pic de cas de Covid-19 dans l’État. Il avait également précédemment annulé l’examen TN HSC pour les étudiants de la classe 12. Les résultats du TN HSC ont été publiés le mois dernier. Le conseil a évalué les élèves de la classe 12 sur la base de critères d’évaluation spéciaux qui avaient été formulés par un panel d’experts.

Au moins neuf étudiants lakh s’étaient inscrits aux examens TN SSLC.

