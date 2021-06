Résultats trimestriels : Repco Home Finance net en hausse de 32% au T4

in

Repco Home Finance (RHFL) a annoncé une augmentation de 32% de son bénéfice net à 63,2 crores pour le quatrième trimestre de l’exercice 21, contre 47,7 crores de Rs au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le revenu total de la société s’élevait à Rs 340,3 crore contre Rs 346,1 crore, enregistrant une légère baisse. RHFL, dans un communiqué, a déclaré que tandis que les revenus d’intérêts étaient de Rs 144,2 crore, les marges s’élevaient à 4,8%. livre, et les prêts sur produit immobilier représentaient 18,7% .

Les actifs de la phase 3 de la société se sont améliorés à 3,7% des actifs de prêts à fin mars 2021 contre 4,3%. Il a porté des provisions pour pertes de crédit attendues à hauteur de Rs 288,6 crore ou 2,4% sur le total des actifs de prêt. Le taux de couverture de la phase 3 de RHFL s’élevait à 40 % à fin mars 2021 contre 36 % l’année précédente.

Le ratio d’adéquation des fonds propres s’établit provisoirement à 28,5 %, entièrement constitué de fonds propres de catégorie 1. Le ratio minimum de fonds propres prescrit par la Banque nationale du logement est de 12 %. La société dispose d’un réseau total de 153 succursales et 24 centres satellites, répartis dans le Tamil Nadu, le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Kerala, le Maharashtra, l’Odisha, le Gujarat, le Bengale occidental, le Madhya Pradesh, le Jharkhand, le Rajasthan et le territoire de l’Union de Pondichéry. .

