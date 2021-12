Résumé 2021 : Les photos les plus audacieuses de Chiquis Rivera

.

Le chanteur Chiquis Rivera a vécu une année 2021 avec des hauts et des bas. D’une part, il a entrepris de nouveaux projets, faisant ses débuts dans la direction et la production du programme « Lo Mejor de Ti con Chiquis » (Univers), et en sortant ses singles « Anyone » et « My problem », sans oublier qu’il a retrouvé l’amour et elle vit une relation passionnée avec le photographe Emilio Sánchez, dont elle s’est déclarée « totalement amoureuse ».

A l’opposé de son bonheur, sont relatés ses problèmes familiaux, après la rupture avec ses oncles Rosie et Juan Rivera – due à l’héritage de sa mère – ainsi que l’éloignement de sa grand-mère maternelle Doña Rosa, et les difficultés à pouvoir finaliser son le divorce tant attendu de Lorenzo Méndez, qu’il est en train de traiter depuis plus d’un an.

Dans l’aspect de sa vie où seuls les succès comptent, c’est dans l’interaction avec son public fidèle, qui apprécie chaque image ou vidéo que l’artiste de 36 ans est encouragée à partager avec eux. Parmi les images Instagram les plus applaudies par son public en 2021 figurent des images provocantes où elle a l’air radieuse et fière de son corps.

Un total de 224 000 Likes et plus de 9 000 commentaires ont généré l’image de son arrière qu’il a publiée en mai pour promouvoir sa crème anti-cellulite. « Je souffre, comme beaucoup de femmes, de cellulite sur mes jambes, ainsi que sur mes fesses… c’est pourquoi il était très important pour moi de formuler un produit qui non seulement m’aide, mais aussi d’autres femmes qui partagent cela » dilemme ». Surtout en ces journées chaudes, quand on a tous envie de marcher avec de petits vêtements ou en bikini », a-t-il écrit, déchaînant une vague de commentaires audacieux.

Alors que Dieu l’a mise au monde et enveloppée uniquement dans un drap, elle a posé de son lit en envoyant un message suggestif. « Je laisse mes cheveux lâchés pour toi, juste pour toi », a-t-elle écrit avec flirt.

Plus tard, elle a été chargée d’envoyer un message fort sur l’importance de s’accepter et de ne pas tomber dans les stéréotypes typiques de la beauté. « Peut-être que je ne suis pas à votre goût, mais Dieu merci, car l’amour-propre n’est pas une exigence », a-t-il écrit lors de la séance où il portait fièrement ses cuisses avec un short provocateur.

Et, affichant un goût raffiné, elle portait une nuisette blanche glamour et décolletée pour promouvoir sa gamme de produits de beauté. La photo a reçu 115 000 likes et plus de 1 000 commentaires flatteurs.

Pour envoyer ses vœux de Noël, il a choisi de poser avec une poupée rouge, à bord d’un traîneau, laissant ses partisans heureux.

Avec plus de vêtements, mais tout aussi heureuse, la fille aînée de Jenni Rivera a également partagé des photos des vacances de rêve qu’elle a passées avec ses frères dans le Colorado, et auxquelles son petit-ami de 31 ans, Emilio Sánchez, a également participé.

Plus Chiquis et la Rivera

Chargement de plus d’histoires