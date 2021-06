Résumé .: Alpine peut se battre contre Ferrari sur l’usure des pneus

Dans le tour d’horizon : Fernando Alonso a déclaré que le Grand Prix de France avait montré qu’Alpine pouvait battre Ferrari sur des pistes où la dégradation des pneus est élevée.

En bref

Alonso vise Ferrari sur des pistes très dégradées Après s’être aligné derrière les deux Ferrari au Paul Ricard, Alonso a terminé devant eux. Il espère qu’Alpine pourra produire plus de la même chose sur des pistes où la dégradation des pneus est élevée.

« En qualifications, ils sont quatre dixièmes ou une demi-seconde plus rapides. Mais alors dans la course, il y a des circuits [where] ils sont très durs en pneus comme un Portimao ou ici, et nous avons la chance de nous battre avec eux, ce qui est toujours agréable.

“Mais nous avons vu dans les circuits urbains, je pense, que la quantité d’énergie qu’ils mettent sur le pneu est une aide dans certains circuits urbains. On a vu Leclerc en pole position à Monaco et Bakou.

« Sur certains circuits, c’est un inconvénient, donc nous en profitons. Mais nous devons encore travailler pour essayer de comprendre ce pneu.

« C’était agréable de finir devant la Ferrari, mais à la fin de la journée, peu importe qui est devant, vous essayez de marquer des points. Quatre points en poche, partir neuvième, terminer huit, c’est une bonne performance.

Mercedes « a laissé des points sur la table »

Hamilton a perdu la tête face à Verstappen dans les stands. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe avait compris où cela s’était mal passé lors de la dernière course et qu’elle devait arrêter de gaspiller des points après avoir perdu du terrain dans les deux championnats le week-end dernier.

“Bien que nous sachions qu’il y a encore un long chemin à parcourir et beaucoup d’autres opportunités à venir, dans une saison comme celle-ci, chaque point comptera et fera la différence”, a-t-il déclaré. « Et nous avons laissé des points sur la table lors des dernières courses.

« Nous avons débriefé la France et compris les domaines dans lesquels nous avons l’opportunité de nous améliorer. Il s’agit donc maintenant de se concentrer sur l’apport de ces améliorations aux deux prochains tours en Autriche, où, espérons-le, nous pourrons ramener l’élan positif en notre faveur. »

Williams fait des gains automobiles en France

Après que George Russell ait délivré le meilleur résultat de la saison de Williams à ce jour en France, le responsable des performances des véhicules de l’équipe, Dave Robson, a confirmé que l’équipe “a apporté quelques améliorations à la FW43B” au Paul Ricard.

“Ce week-end, nous chercherons à consolider ces gains et à confirmer l’amélioration des performances dans des conditions légèrement différentes”, a-t-il ajouté.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

“Comme un Super Bowl chaque année”: le maire de Miami Francis Suarez sur la course de Formule 1 de la ville (The Drive)

“La vérité est que cela ne me surprendrait pas si, à l’avenir, nous le voyions au centre-ville. Parce que je pense que ce qui se passe, c’est que chaque grande franchise sportive vient dans une ville, elle obtient son premier stade, si vous voulez, et puis quand ils montrent et qu’ils prouvent qu’ils fonctionnent, et que c’est une bonne chose pour la communauté, ils obtiennent généralement leur deuxième stade.”

Envie de prospérer: les docuseries de Netflix un coup de pouce pour la Formule 1 (NBC)

“Tim Hauraney, un ancien pilote professionnel qui est maintenant un commentateur et analyste de Formule 1 pour The Sports Network du Canada, a déclaré que la différence est palpable. ‘Je ne l’ai jamais vu comme ça, et j’ai été impliqué dans le sport, dans course, depuis que j’ai neuf ans.'”

Chronique: Stewart réaliste sur les luttes actuelles de SHR (Miami Herald)

“Gene Haas, l’autre propriétaire avec son nom sur le bâtiment, n’a pas été là non plus. Votre meilleure chance de voir Haas ces derniers temps est à la télévision lors d’une course de Formule 1, où les deux voitures Haas sont parmi les pires du terrain cette saison.”

Cannes Lions rugit, mais à distance (Variété)

“Les talents alignés pour participer cette année reflètent l’étendue des domaines couverts par les Lions et le croisement entre son monde et l’univers du showbiz. Ils comprennent l’acteur et producteur exécutif de Pilot Wave Gal Gadot; acteur, réalisateur et Nine Muses Entertainment fondateur Bryce Dallas Howard ; musicien et président et directeur de la stratégie du Carnival World Music Group, Wyclef Jean ; musicien Ed Sheeran ; et pilote de Formule 1 Fernando Alonso.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour en F1

Il y a 25 ans aujourd’hui, Alex Zanardi remportait sa première victoire dans la série CART IndyCar en s’imposant à Portland devant Gil de Ferran et Christian Fittipaldi.

