Résumé, Argentine 0 résultat

17/11/2021 à 03:13 CET

L’Argentine est déjà au Qatar 2022. Elle s’est qualifiée en fonction des tiers : elle a ajouté un point dans la superclassique avec le Brésil (0-0) et, alors qu’elle était déjà aux vestiaires, elle a profité de la victoire incontestable de l’Equateur contre le Chili ( 0-2). Mission accomplie, donc, pour l’équipe de Léo Messi, qu’il a maintenu ses deux années d’invincibilité et a réussi à sceller son laissez-passer pour la Coupe du monde à quatre jours de la fin.

ARG

SOUTIEN-GORGE

Argentine

Tirage au sort Martínez, Molina, Cuti Romero (Pezzella, 52′), Nico Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes (Lisandro Martínez, 45′), Lo Celso (Domínguez, 85′), Di María (Julián Álvarez, 74′) Leo Messi et Lautaro Martínez (Joaquín Correa, 45′).

Brésil

Alisson, Danilo, Éder Militao, Marquinhos, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá (Gerson, 78′), Raphinha (Antony, 69′), Vinicius Jr. et Matheus Cunha (Gabriel Jesus, 85′)

Arbitre

Andrés Cunha (Uruguay). TA Paredes (45′), Cuti Romero (49′), Pezzella (58′), Acuña (75′) / Lucas Paquetá (45′), Fabinho (72′), Antony (75′).

Incidents

Stade du Bicentenaire, à San Juan (Argentine). 19 000 téléspectateurs. Avant de commencer le match, l’équipe argentine a montré une banderole soutenant Blaugrana Kun Agüero.

Le Brésil, pour sa part, a embrassé le travail collectif pour ajouter un lien de mérite avec lequel il confirme son leadership invaincu dans les qualifications sud-américaines. Il n’a pas pu se venger du Maracanazo de la Copa América, mais il a accepté qu’il avait pu arrêter son grand rival dans son propre fief.

Neymar C’est le début et la fin de la Seleçao. Sans la star du PSG, absente en raison d’un certain malaise chez les ravisseurs, les Brésiliens ont perdu leur point de repère et il leur a fallu beaucoup de temps pour entrer en jeu dans la souricière du Bicentenaire. Seul Lucas Paquetá a apporté de la lumière, tentant des liaisons directes avec un Vinicius Jr., au départ, au pied mal calibré.

L’Argentine avait le ballon, mais a péché dans la précipitation, ce qui a empêché l’activation Léo Messi, qui a repris possession après son malaise physique.

Le classique a été joué sur l’erreur des autres, ce qui a conduit à une séquence d’imprécisions et à un rythme saccadé. Sans hiérarchies, la classe moyenne s’est imposée dans le noyau qui joue avec la salopette sur : d’une part De Paul et Des murs et l’autre Fred et Fabinho, le remplaçant de Casemiro tombe en panne en raison de l’accumulation de cartes.

Le match aurait pu être gâché par une erreur de double arbitre : une main de Matheus Cunha devant votre propre zone – avec quoi Leo C’est un demi-but – et un coup de coude de Otamendi dans la bouche de Raphinha ignoré par le VAR alors qu’il s’agissait d’un livre rouge.

Ce n’était pas une belle première mi-temps. Le bon football était rare et a fini par être remplacé par une mêlée, qui n’a généré que des frictions et a alimenté le jeu underground. Quand quelqu’un décidait de jouer, on voyait un génie, comme celui de Cunha, qui, imitant Pelé, tentait un tir à 56 mètres ou celui d’un tunnel de Di Maria sur Vinicius Jr.

ARGENTINE SANS LUMINOSITÉ

Et après tant de trébuchements, le football est entré dans une seconde mi-temps beaucoup plus conforme à un classique de cette taille. Le ballon a roulé plus et le Brésil l’a eu dans un tir de Fred de l’extérieur de la zone qui a embrassé la barre transversale. La Seleçao s’est déchaînée et même Vinicius Jr. osé avec une lambreta sur Molina.

L’Argentine a continué à pécher la même chose : son incapacité manifeste à faire jouer Lion, qui est son grand élément déterminant. L’Albiceleste était très bon dans le confinement, mais quand il fallait viser la victoire, il manquait de jeu intérieur, de créativité et de capacité à se connecter avec ses attaquants.

Les hommes de Scaloni ont quitté le terrain à un pas du Qatar. Le classement mathématique est venu cinquante minutes plus tard lorsque la victoire équatorienne contre le Chili (0-2) a été confirmée. L’Argentine suit les traces du Brésil et est la deuxième équipe sud-américaine avec un passeport tamponné pour lequel tout indique que ce sera la dernière Coupe du monde. Léo Messi.