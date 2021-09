Résumé, buts et résultat de Flamengo 2 – 0 Barcelone SC de la Copa Libertadores 2021

23/09/2021 à 04h33 CEST

Flamengo a fait un pas de géant pour être en finale de la Copa Libertadores. Il a battu Barcelone avec un doublé de Bruno Henri (2-0), mais n’a pas profité d’une occasion unique de sortir de l’égalité pour le prononcé de la peine. Barcelone, avec un de moins, a su se défendre en seconde période avec beaucoup d’adresse et tentera de jouer ses options mercredi prochain à Guayaquil.

Flamengo

Diego Alves, Isla (Matheuzinho, 79′), Rodrigo Caio, David Luiz (Leo Pereira, 57′), René, Willian Arao, Andreas Pereira (Pedro, 83′), Everton Ribeiro, Vitinho (Thiago Maia, 57′), Bruno Henrique (Michael, 79′) et Gabigol.

SC Barcelone

Burrai, Castillo, León, Riveros, Pineida, Piñatares (López, 94′), Molina, Martínez (Montaño, 81′), Díaz (Carcelén, 45′), Preciado (Perlaza, 70′) et Mastriani (Garcés, 70′ ) ).

Arbitre

Andrés Cunha (Uruguay). TA Rodrigo Caio (71′) / Molina (22′ et 45′), Castillo (86′). TR Molina (45′) et Leo Pereira (88′)

Buts

1-0, Bruno Henrique, min. 22 ; 2-0, Bruno Henrique, min. 38.

Incidents

Match joué au stade Maracaná (Rio de Janeiro). Environ 30 000 spectateurs.

Le Maracana rugit. Et, avec le tordu fou et désireux de vivre une nuit historique, toute possibilité de somnolence et de contemporisation était éliminée.. La fête est née électrique. Al Mengao a cependant eu du mal à entrer dans le match, face à un Barcelone sérieux dans son approche défensive et avec une vocation à punir à coups de fouet.

Diego Alves a sauvé les cariocas (min. 6) avec un double arrêt sur des longueurs consécutives de Masstriani et Estimé. Barcelone en avait encore un autre avec château (min. 10), qui a de nouveau exigé l’ancien Valence.

Et après les frayeurs, le Flamengo s’est installé, a ajusté son positionnement, calibré la précision & mldr; et la machine offensive a commencé à fonctionner. En haut, dans les derniers mètres, les rubronegros tiraient de la qualité individuelle.

Le coup de vent rouge-noir a éclaté avec Gabigol longue durée Bruno Henri, qui a gagné le dos de château et a marqué 1-0 avec une tête spectaculaire (min. 22). Le champion brésilien a envoyé deux balles à la barre transversale : d’abord avec Bruno Henrique, après une autre assistance de Gabigol, puis avec un coup du lapin de l’extérieur du Andreas Pereira. Le jaune était groggy. Et le 2-0 est venu (min 38) après une contre-attaque qui s’est terminée par une passe sucrée de Vitinho à Bruno Henri.

Dans le dernier jeu de la première mi-temps, Nixon Molina a balayé Bruno Henrique pour couper une contre-attaque et a vu le deuxième jaune. Le rouge était incontestable. Flamengo, qui a établi sa supériorité en commandant les deux zones, a affronté toute la seconde mi-temps, avec une de plus, et la possibilité de liquider le match nul.

Les Brésiliens n’ont pas su bien interpréter un scénario aussi favorable. Ils se sont serrés après avoir quitté les vestiaires, mais l’élan s’est transformé en précipitation. Renato Portaluppi renforcé la moelle épinière avec Thiago Maia redresser le cap mais sans grand succès. Barcelone a su rester à flot en jouant avec beaucoup de jugement et a évité un troisième but qui aurait représenté le KO final.

L’agression de Léo Pereira, qui lui a coûté le carton rouge direct à la 89e minute, a résumé le sentiment d’impuissance des Brésiliens en environ 45 secondes au cours desquelles ils n’ont pas pu maintenir le même niveau de tension. Flamengo a tout pour lui contre un Jaune tueur de géants, qui vendra sa peau au prix fort.