Résumé, buts et résultats de Clermont xx Monaco de Ligue1

in

26/09/2021 à 20:11 CEST

.

Monaco consolide sa progression avec une victoire au stade de Clermont (1-3) qui le rapproche du sommet de la Ligue 1, avant de se rendre à la Real Sociedad en Ligue Europa.

CLE

LUN

Clermont

Desmas ; Zedadka, Hountondji, Ogier, N’Simba ; Gastien, Abdul Samed (Khaoui, 66′), Dossou (Dossou, 83′), Berthomier (Allevinah, 66′) ; Rashani (Iglesias, 66′), Bayo.

Monaco

Nubel; Sidibé, Maripán, Pavlovic, Henrique ; Tchouameni, Fofana (Matazo, 38′), Martins (Boadu, 69′), Volland (Aguilar, 88′), Golovin (Diop, 46′) ; Ben Yedder (Badiashile, 87′).

Buts

1-0, Bayo (6′) ; 1-1, Ben Yedder (25′) ; 1-2, Volland (48′) ; 1-3, Diop (91′).

Arbitre

Benoît Millot. TA : Abdul Samed (35′), Gastien (54′) / Pavlovic (29′), Tchouameni (45′), Volland (70′), Diop (84′).

Incidents

Match correspondant à la 8e journée de Ligue1, disputé au stade Gabriel Montpied.

La boîte Niko Kovac il a été lent à s’adapter au nouveau cours. Il a commencé avec des doutes, mais maintenant il a trois matchs sans perdre. Un nul et deux victoires définissent son envolée dans la compétition.

L’équipe monégasque a scellé sa troisième victoire du parcours par un retour, après la Clermont qui conduit Pascal Gastien, récemment promu en Ligue 1, en profitera dans six minutes avec un but du Guinéen Mohamed Bayo, qui a profité d’un centre congolais Vital N’Simba. Beaucoup avait à voir avec l’amélioration du visiteur, la contribution de Caio Henrique. Le Brésilien est intervenu dans les deux buts qui ont renversé la situation. Premièrement, dans l’annoté par Wissam Ben Yedder à la 25e minute, qui était le match nul.

Et puis, au début de la deuxième partie, en assistant Kévin Volland, qui a signé le second. Monaco a cependant souffert pour conserver son avance jusqu’au bout. Dans le temps additionnel, il a remporté la victoire avec un but de Sofiane Diop un laissez-passer du néerlandais Myron boadu.

Monaco est à deux points de Lorient, cinquième, qui marque la zone européenne. Clermont cumule cinq matchs sans gagner et se rapproche du fond.