Résumé crypto avec les faits saillants de la semaine

2022 a commencé d’une manière incroyable. Par conséquent, nous vous présentons les 6 nouvelles crypto qui ont le plus impacté le marché et l’écosystème ces derniers jours.

Tout d’abord, ils sont présentés sous la forme d’une synthèse. Ainsi, les lecteurs sont tenus au courant des événements les plus marquants de la semaine. Par la suite, parmi les nouvelles les plus importantes dans l’espace mondial de la cryptographie, ces titres se démarquent :

L’un des plus grands escrocs de crypto-monnaie d’Europe est arrêté en Espagne. PayPal confirme son intention d’explorer le lancement d’un Stablecoin. La SEC reporte sa décision sur l’ETF Bitcoin au comptant. Bruce Lee est commémoré avec une collection NFT. Matt Damon a lancé une publicité pour le promouvoir. crypto-monnaies. La Thaïlande appliquera une taxe sur les crypto-monnaies.

Résumé des nouvelles cryptographiques les plus importantes de la semaine

L’un des plus grands escrocs européens de crypto-monnaie arrêté en Espagne

La Garde civile a arrêté à Valence, en Espagne, l’un des plus grands escrocs de crypto-monnaie en Europe. Un homme de 45 ans de nationalité portugaise.

Plus précisément, le détenu est accusé de sept crimes de fraude et de blanchiment d’argent, pour avoir créé une prétendue plate-forme d’investissement dans les crypto-monnaies. Pour cette raison, la Garde civile a bloqué un actif total de plus de deux millions de dollars.

À cet égard, Juan de Dios Vargas, le détective qui a découvert cette affaire, a déclaré : « Il s’agit d’une arnaque pyramidale dans laquelle un investisseur avec de l’argent physique le donne à une personne afin qu’elle puisse obtenir un profit en crypto-monnaies. Plus précisément dans le plus utilisé, en Bitcoin.

PayPal confirme son intention d’explorer le lancement d’un stablecoin

En parallèle, le géant américain de la technologie financière PayPal Holdings a confirmé son intention de lancer son propre Stablecoin appelé PayPal Coin.

En particulier, José Fernández da Ponte, vice-président senior de PayPal pour les crypto-monnaies et les monnaies numériques, a confirmé que la société travaillait au développement de son propre Stablecoin.

«Nous explorons un stablecoin. Oui, nous cherchons à aller de l’avant, bien sûr, nous travaillerons en étroite collaboration avec les régulateurs concernés.’

PayPal étudie le lancement de son propre stablecoin, selon la société, qui a confirmé le développement après que des preuves du mouvement ont été découvertes dans son application iPhone https://t.co/SJHRULUjP0 – Bloomberg (@business) 7 janvier 2022

La SEC reporte sa décision sur les ETF Bitcoin Spot

En revanche, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a de nouveau décidé de reporter sa mesure sur un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant Bitcoin.

En effet, dans un communiqué, la SEC a indiqué avoir reporté le verdict d’une période de 60 jours. Ce qui signifie que NYDIG peut désormais s’attendre à une réponse sur sa proposition avant le 16 mars.

Bruce Lee est commémoré avec une collection NFT

Il est également vrai que la famille Bruce Lee et la société Ethernity ont conclu un accord pour créer la collection NFT appelée « The Formless Form ».

En fait, la première collection NFT de Lee a été mise en vente le 8 janvier 2022. La ligne NFT est « inspirée de l’idéologie et des enseignements de Bruce Lee ».

Matt Damon a lancé une publicité pour promouvoir les crypto-monnaies

De plus, l’acteur Matt Damon sera le visage publicitaire de Crypto.com. Puisque la plate-forme de crypto-monnaie est à la recherche d’attirer de nouveaux utilisateurs sur sa plate-forme.

Sans aucun doute, la publicité mettant en vedette Matt Damon, faisant la promotion de la plateforme de crypto-monnaie Crypto.com, a fait sensation sur les réseaux sociaux.

La Thaïlande appliquera une taxe sur les crypto-monnaies

Enfin, un rapport du Bangkok Post, citant Sommai Siriudomset, source du ministère des Finances. Il communique que les commerçants de crypto-monnaie en Thaïlande devront payer une taxe de 15% sur leurs revenus avec des actifs cryptographiques.

«Si le Département constate une irrégularité concernant le paiement des impôts. Il a le pouvoir de convoquer les parties liées. Y compris les institutions financières ou les plateformes de trading. Pour fournir des informations.

En guise de clôture, afin que vous ne manquiez aucun détail sur ce qui se passe dans le monde, développez ces nouvelles et d’autres sur la cryptographie, via notre page principale.

Je me retire avec cette phrase de Joseph Sanial-Dubay : « Les abus, même à l’état le plus solide, sont des mines sourdes, qui tôt ou tard explosent.

