Résumé de Almería – Gérone (0-0) match retour de la demi-finale des barrages face à Primera

05/06/21 à 23:31 CEST

Jordi Roura

La victoire 3-0 de Gérone à Montilivi mercredi contre Almería était un butin trop précieux à manquer. Et Gérone, avec un plan de match parfait aux Jeux méditerranéens, il a réussi à gagner la mise pour retour pour la quatrième fois en finale d’un barrage de promotion en Première Division. La promotion a une dette envers l’équipe de Francisco, qui a toujours été déçue lors des précédentes finales contre Almería (2013), Osasuna (2016) et Elche (2020). Vu comment Gérone arrive cette fois, ce sera peut-être celle qui fera le charme. Demain, les fans suivront à distance l’issue du match nul entre Leganés et Rayo, d’où sortira le rival dans la bataille finale pour la promotion.

ALM

RIF

Almería

Fernando, Buñuel (Corpas, 46′), Ivanildo, Chumi, Centelles (Robertone, 46′), Samú (Lazo, 70′), Morlanes, Ramazani, Villar (Balliu, 46′), Aketxe (Akieme, 46′) et Sadiq.

Gérone

Juan Carlos, Couto (Aday, 80′), Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa (Luna, 81′), Cristóforo (Terrats, 54′), Gumbau (Kébé, 54′), Monchu, Bárcenas (Bustos, 68′ ‘) et Sylla.

Arbitre

Ortiz Arias (Madrid). TA : Ivanildo, Buñuel, Robertone, Samu/Kébé, Sylla.

Incidents

Jeux Méditerranéens. 1 500 spectateurs

Francisco a depuis longtemps trouvé la formule du succès. C’est pourquoi l’entraîneur a gardé les onze habituels. Mamadou Sylla a été chargé de mener l’attaque et de combler le vide laissé par Cristhian Stuani, blessé. Il était accompagné de Yoel Bárcenas ; Cristóforo, Gumbau et Monchu au centre du terrain ; Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau et Franquesa en défense ; et Juan Carlos dans le but. D’autre part, plus risqué était Rubi faisant jusqu’à sept changements par rapport à l’équipe qui a perdu à Montilivi (3-0). Et pas content de la première mi-temps, à la mi-temps il en avait quatre de plus, ce qui n’a pas fonctionné non plus.

Gérone a fait une déclaration d’intention au début. Francisco a promis de sortir pour marquer et gagner, et il l’a accompli. Cinq minutes seulement s’étaient écoulées et les Catalans avaient déjà ils avaient mis le gardien Fernando dans plus d’un engagement. Il a d’abord dû repousser un tir de Sylla en corner puis un fouet de Franquesa. A tout cela, Arnau a été tout près d’attraper un rejet du deuxième poteau de la tête (min. 3).

Almería, cependant, a également essayé de jouer son jeu, en profitant du minimum d’action pour générer du danger. Les habitants de Gérone ont eu une bonne frayeur avec un tir sans angle de vue Juan Villar qui est sorti (min. 19), et Sylla a répondu, exigeant à nouveau le gardien local. Le Vallesano a réessayé avec un coup du lapin de l’avant qui est passé au-dessus de la barre transversale (min. 29). Gérone avait le jeu où il voulait. Sans passer par des épreuves excessives, ayant été proche du but, et allant au repos avec un magnifique 0-0.

Rubi a joué tout ou rien et introduit plus d’inventions dans la deuxième partie: quatre changements (Robertone, Akieme, Balliu et Corpas pour Centelles, Aketxe, Villar et Buñuel). Le deuxième acte n’a pas bien commencé pour Gérone, mais la course a été surmontée. Juan Carlos habillé en héros avec un arrêt au bord de la ligne de but dans une tête du Samu Costa, revue par la VAR (min. 50), qui a fini par annuler l’action initialement validée par l’arbitre.

Un 1-0 concédé à l’entame du deuxième acte aurait constitué un sérieux danger. Heureusement, l’égalité a été maintenue et le fait que le but n’ait pas atteint le tableau d’affichage a refroidi les attentes d’Almería, qui était une fois de plus l’équipe impuissante et prévisible qui a été vue tout au long du match. Gérone n’a plus eu de mal, au-delà d’un tir de Lazo à cinq minutes de la fin.

Francisco a fini par oxygéner l’équipe, il a fait venir des joueurs comme Bustos, Kebé, Aday et Luna, il a laissé passer les minutes pour finir de célébrer l’exploit. Gérone revient en finale des barrages. Et il ne semble pas prêt à rater une nouvelle fois l’occasion.