Résumé de la journée NBA de l’aube du 27 octobre

New York Knicks 112 – Philadelphia 76ers 99

New York poursuit sa lune de miel avec les Knicks. De retour en playoffs la saison dernière après une absence de sept ans, ils sont sur le même chemin cette saison. Ils présentent un bilan de 3-1 après la victoire contre les Philadelphia 76ers (112-99) ce matin au Madison Square Garden. Ils ont cimenté leur victoire avec la meilleure performance de Kemba Walker : 19 points. Evan Fournier, un autre des recrues de cette saison, est monté à 18. De leur côté, les Sixers sont toujours en détresse, plongés dans la résolution de l’affaire Ben Simmons et avec un bilan de 2-2. Tobias Harris a été son meilleur marqueur avec 23 points. Joël Embiid n’a pas fait son temps : seulement 14 buts avec un 2/7 aux field goal (0/5 en première mi-temps). Les Knicks mettent fin à une séquence de 15 défaites consécutives contre les Sixers.

Utah Jazz 122 – Denver Nuggets 110

La rivalité entre Utah et Denver est l’une des plus importantes de ces dernières saisons NBA. Et ce matin, il s’est revu. Jeu de grande tension, rythme, points… et deux expulsés : Hassan Whiteside et JaMychal Green. Le match a été très équilibré jusqu’à la pause grâce à la superbe performance de Nikola Jokic. Le pivot a marqué 24 points en 15 minutes avant de devoir se rendre aux vestiaires à cause de son genou. Il manquait tout au long de la seconde mi-temps. Son absence a été couverte par Barton (21 points). Campazzo est resté à 3 points en 19 minutes. De son côté, Utah a forgé sa victoire à ses deux principaux hommes, Rudy Gobert (23 points et 16 rebonds) et Donovan Mitchell (22 ans).

Dallas Mavericks 116 – Houston Rockets 106

Doncic caresse le triple-double ; Garuba, disparu. Les Dallas Mavericks ont battu les Houston Rockets avec 26 points, 7 passes et 14 rebonds du meneur slovène. Le pivot espagnol a de nouveau manqué de minutes. Lire la chronique ici.

Oklahoma City Thunder 98 – Golden State Warriors 106

Golden State Warriors, à lui : 4-0 et 23 points de Curry. L’équipe de San Francisco est avec Chicago la seule invaincue après quatre matchs. Ce matin, il a gagné à Oklahoma City. Lire la chronique ici.

San Antonio Spurs 121 – Los Angeles Lakers 125

Westbrook règne sans LeBron. Les Lakers de Los Angeles ont battu les Spurs de San Antonio en prolongation avec 33 points du meneur. C’est son meilleur score en tant que joueur de Los Angeles. Lire la chronique ici.