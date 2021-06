Résumé de l’analyse des prix Dogecoin, Polkadot et EOS | Invezz

Toutes les principales crypto-monnaies se sont affaiblies ce mercredi après plusieurs jours de séquence de victoires. Le prix du Dogecoin DOGE/USD, Polkadot DOT/USD et EOS EOS/USD est également mis sous pression par cette situation, et plusieurs milliards de dollars ont été effacés du marché en moins de 24 heures.

“Les taureaux de crypto devraient être soulagés que Bitcoin ne soit pas descendu en dessous de l’extrémité inférieure de sa fourchette, mais le rallye n’a pas été suffisant pour leur donner le signe qu’il va bientôt monter à la hausse”, a déclaré Miller Tabak. Stratège en chef du marché Matt Maley.

Bitcoin se négocie à nouveau en dessous du niveau de 35 000 $, mais l’analyste Julian Emanuel de la société de recherche BTIG a déclaré que Bitcoin pourrait dépasser les 50 000 $ d’ici la fin de l’année.

D’autre part, JPMorgan Chase s’attend à plus de baisse pour le marché de la cryptographie et a abaissé son objectif sur Bitcoin à 23 000 $. Les investisseurs doivent noter que le risque d’une autre baisse majeure n’est pas écarté et qu’il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les prix connaissent une reprise plus significative.

Dogecoin (DOGE) continue de se négocier en dessous de la résistance de 0,30 $

Dogecoin s’est affaibli de 0,44 $ à 0,16 $ en moins de trente jours, et le prix actuel oscille autour de 0,25 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support de 0,20 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,15 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté, mais si le prix dépasse 0,30 $, la voie est ouverte vers 0,35 $.

Polkadot (DOT) se négocie actuellement très près du niveau de support fort à 15 $.

Polkadot se négocie actuellement très près du niveau de support solide à 15 $, ce qui pourrait indiquer que le prix pourrait encore s’affaiblir. Si le prix casse ce niveau de support, ce serait un signal de “vente” très fort, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 13 $.

Source des données : tradingview.com

Polkadot reste dans un marché baissier et les traders doivent utiliser des ordres stop-loss et take-profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé. En revanche, si le prix dépasse 20 $, cela pourrait être une très bonne opportunité pour les traders à court terme, et la prochaine cible pourrait se situer autour de 25 $.

EOS reste sous pression

EOS s’est affaibli de 14,86 $ à 3,06 $ depuis le 12 mai, et le prix actuel oscille autour de 4 $.

Source des données : tradingview.com

Il existe des risques évidents lorsqu’il s’agit d’acheter EOS en juillet, et si le prix tombe en dessous du support de 3 $, il atteindra probablement bientôt le niveau de 2 $.

résumé

Toutes les principales crypto-monnaies se sont affaiblies ce mercredi, et cette situation met également la pression sur le prix du Dogecoin, du Polkadot et de l’EOS. JPMorgan Chase s’attend à plus d’inconvénients pour le marché de la cryptographie, et les traders devraient utiliser des ordres stop-loss et take profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque reste élevé.

