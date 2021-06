Résumé de l’analyse des prix Ethereum, Litecoin et Cardano

Le marché des crypto-monnaies a enregistré une petite reprise ces dernières heures, et cette situation soutient également le prix d’Ethereum, Litecoin et Cardano. Bitcoin se négocie à nouveau au-dessus du niveau de 33 000 $, mais les commerçants doivent considérer que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas terminé.

Les investisseurs restent préoccupés par le fait que les prix mettront beaucoup de temps à connaître une reprise plus significative, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans Ethereum ETH / USD, Litecoin LTC / USD et Cardano ADA / USD. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support de 30 000 $, ce serait un signal de « vente » ferme, et cela ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies, il est important de se rappeler que la volatilité est le nom du jeu. La volatilité est amplifiée, à la hausse comme à la baisse, par le fait que le prix est largement influencé par le sentiment des commerçants, et les commerçants peuvent rapidement passer d’un optimisme enragé à la tristesse et à la ruine, a déclaré James Royal, analyste de Bankrate.com.

JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, s’attend également à plus de baisse pour le marché de la cryptographie et a abaissé son objectif sur Bitcoin à 23 000 $. Le marché des crypto-monnaies suit le chemin du marché baissier de 2018, et Scott Minerd de Guggenheim a déclaré la semaine dernière que 10 000 $ pourraient être le “pire des cas” pour Bitcoin.

Ethereum (ETH) continue de se négocier en dessous de 2 000 $

Ethereum est passé de 2 890 $ à 1 700 $ en moins de trois semaines, et le prix actuel oscille autour de 1 840 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support de 1 500 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et le prochain objectif pourrait être d’environ 1 300 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, mais si le prix dépasse 2 300 $, nous avons une trajectoire claire vers 2 500 $.

Litecoin reste sous pression

Le litecoin s’est affaibli de 413 $ à moins de 110 $ depuis le 10 mai, et le prix actuel oscille autour de 127 $.

Source des données : tradingview.com

Il existe des risques évidents lorsqu’il s’agit d’acheter du Litecoin en juillet, et si le prix tombe en dessous du support de 100 $, il atteindra probablement bientôt le niveau de 75 $.

Cardano (ADA) a trouvé un support solide au-dessus de 1 $

Cardano (ADA) a chuté par rapport aux récents sommets et, sur la base d’une analyse technique, le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore baisser dans les prochains jours.

Source des données : tradingview.com

Si le prix retombe en dessous du support de 1 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,8 $ ou même inférieur.

résumé

Le marché des crypto-monnaies a enregistré une légère reprise ces dernières heures, mais les investisseurs restent préoccupés par le fait que les prix mettront beaucoup de temps à connaître une reprise plus importante. JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, s’attend à plus d’inconvénients pour le marché de la cryptographie, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans Ethereum, Litecoin et Cardano.

Le résumé de l’analyse des prix Ethereum, Litecoin et Cardano est apparu en premier sur Invezz.