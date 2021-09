Résumé de l’analyse des prix Ethereum, Ripple et Cardano | Invezz

in

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression cette semaine de trading, le Bitcoin est tombé en dessous de 43 000 $ pendant un moment et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. Cette situation influence également négativement le prix d’Ethereum ETH / USD, Ripple XRP / USD et Cardano ADA / USD, et les traders doivent être très prudents lors de l’ouverture de leurs positions.

Si le prix du Bitcoin tombe à nouveau en dessous du niveau de support de 45 000 $, ce serait un signal de « vente » ferme, et cela ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies. Le gouverneur de la Banque du Mexique, Alejandro Díaz de León, a déclaré jeudi que les crypto-monnaies sont des investissements à haut risque et une faible réserve de valeur.

Ces commentaires suggèrent que le Mexique ne suivra pas El Salvador à court terme en adoptant la monnaie numérique comme monnaie légale parallèle.

“Quiconque reçoit des bitcoins en échange d’un bien ou d’un service, nous pensons que (la transaction) est plus similaire au troc car cette personne échange un bien contre un bien, mais pas vraiment de l’argent contre un bien. Les gens ne voudront pas de leur pouvoir d’achat, si leur salaire augmente ou diminue de 10 % d’un jour à l’autre », a déclaré le gouverneur de la Banque du Mexique, Alejandro Díaz de León.

Ethereum (ETH) continue de s’échanger au-dessus de 3 000 $ de support

Ethereum (ETH) est passé de 4 025 $ à 3 015 $ en moins de plusieurs jours, le prix actuel oscillant autour de 3 471 $.

Si le prix tombe en dessous du support de 3 000 $, ce serait un signal de “vente” fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 2 800 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, mais si le prix dépasse les 3 700 $, nous avons la voie ouverte vers une résistance à 4 000 $.

Ripple (XRP) se négocie actuellement très près du niveau de support fort à 1 $

Ripple (XRP) se négocie actuellement très près du niveau de support fort à 1 $, indiquant que le prix pourrait encore s’affaiblir. Si le prix casse ce niveau de support, ce serait un signal de “vente” très fort, et le prochain objectif pourrait se situer autour de 0,80 $.

Les traders doivent utiliser des ordres stop loss et prendre des ordres de profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé. En revanche, si le prix dépasse 1,35 $, cela pourrait être une très bonne opportunité pour les traders à court terme, et le prochain objectif pourrait se situer autour de 1,50 $.

Cardano est toujours sous pression

Cardano (ADA) s’est affaibli de 3,09 $ à 2,02 $ depuis le 2 septembre, le prix actuel oscillant autour de 2,5 $.

Il existe des risques évidents lorsqu’il s’agit d’acheter de l’ADA ces jours-ci, et si le prix tombe en dessous du support de 2 $, il atteindra probablement bientôt le niveau de 1,5 $.

Toutes les principales crypto-monnaies se sont affaiblies cette semaine de négociation, et cette situation exerce également une pression sur le prix d’Ethereum, Ripple et Cardano. Le gouverneur de la Banque du Mexique, Alejandro Díaz de León, a déclaré jeudi que les crypto-monnaies sont des investissements à haut risque et une faible réserve de valeur.

