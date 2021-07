Résumé de l’analyse des prix Litecoin, Cardano et Stellar | Invezz

in

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du support de 30 000 $, et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. Cette situation influence également négativement le prix du Litecoin LTC/USD, Cardano ADA/USD et Stellar XLM/USD, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir sur le marché des crypto-monnaies.

Les investisseurs restent préoccupés par le fait que les prix mettront beaucoup de temps à connaître une reprise plus significative, tandis que les analystes de certaines des plus grandes banques américaines telles que JPMorgan Chase et Citigroup s’attendent à une nouvelle baisse du marché des crypto-monnaies.

L'intérêt institutionnel pour le Bitcoin et les autres crypto-monnaies s'est tari et est même devenu négatif. La chose la plus importante à noter est que l'intérêt institutionnel a commencé à ralentir en avril 2021, avant la correction de mai », a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, analyste chez JPMorgan.

Il est également important de mentionner que l’Union européenne a proposé ce mois-ci une interdiction des transactions anonymes de crypto-monnaie. Tous les fournisseurs de crypto-monnaie seront tenus d’appliquer les règles de l’UE, ce qui signifie que toutes les transactions de crypto-monnaie doivent enregistrer les noms et les informations des clients.

Litecoin (LTC) continue de se négocier en dessous de la résistance de 150 $

Le litecoin est passé de 155 $ à 104 $ en moins de trente jours, le prix actuel oscillant autour de 109 $.

Si le prix tombe en dessous du support de 100 $, ce serait un signal de “vente” fort et le prochain objectif pourrait se situer autour de 90 $. Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté, mais si le prix dépasse 150 $, la voie est ouverte vers 175 $.

Cardano (ADA) se négocie actuellement très près du fort niveau de support à 1 $

Cardano se négocie actuellement très près du niveau de support solide à 1 $, ce qui pourrait indiquer que le prix pourrait encore s’affaiblir. Si le prix casse ce niveau de support, ce serait un signal de “vente” très fort, et le prochain objectif pourrait se situer autour de 0,80 $.

Cardano (ADA) reste dans un marché baissier, et les traders doivent utiliser des ordres stop-loss et take profit lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé. En revanche, si le prix dépasse 1,40 $, cela pourrait être une très bonne opportunité pour les traders à court terme, et le prochain objectif pourrait se situer autour de 1,60 $.

Stellar (XLM) reste sous pression

Stellar est passé de 0,80 $ à moins de 0,20 $ depuis le 16 mai, le prix actuel oscillant autour de 0,21 $.

Si le prix retombe en dessous du support de 0,20 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et la prochaine cible pourrait être d’environ 0,15 $ ou même en dessous.

résumé

L’ensemble du marché des crypto-monnaies est mis sous pression par la chute du Bitcoin, et si vous décidez d’échanger du Litecoin, Cardano ou Stellar, vous devez utiliser un ordre “stop-loss” car le risque est toujours élevé. L’Union européenne a proposé une interdiction des transactions anonymes de crypto-monnaie, tandis que les analystes de certaines des plus grandes banques américaines s’attendent à une nouvelle baisse du marché des crypto-monnaies.

