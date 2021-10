Résumé de l’analyse des prix Litecoin, Stellar et Nano

Historiquement, octobre a été un mois positif pour les crypto-monnaies et le marché des crypto-monnaies continue de bien se comporter pour le moment. Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du niveau de 60 000 $, et cette situation soutient également le prix du Litecoin LTC / USD, Stellar XLM / USD et Nano NANO / USD.

Le marché des crypto-monnaies continue d’attirer de grands investisseurs, Allied Market Research a récemment rapporté que le marché mondial des crypto-monnaies atteindrait 4,94 milliards de dollars d’ici 2030.

Le bitcoin a dépassé les 60 000 $ pour la première fois en six mois vendredi, s’approchant de son plus haut historique. L’une des raisons de ce mouvement de prix est que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis autorisera probablement le premier ETF à terme sur bitcoin américain à commencer à être négocié la semaine prochaine.

Le sentiment du marché des crypto-monnaies continue de s’améliorer et Chris Kline, COO et co-fondateur de Bitcoin IRA, a déclaré :

Il semble clair que les régulateurs approuveront bientôt une version d’un ETF cryptographique, probablement lundi. Au fur et à mesure que les régulateurs se familiarisent avec l’espace, la SEC commence à comprendre comment ces actifs sont stockés, assurés et réconciliés pour avoir un sens dans la finance traditionnelle.

Jerome Powell a également récemment déclaré que la Fed n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies, tandis que Meltem Demirors, directeur de la stratégie (CSO) de la société d’investissement en actifs numériques CoinShares, a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année.

Litecoin, Stellar et Nano pourraient être parmi les meilleurs en octobre si cette tendance positive se poursuit.

LTC est très proche de la résistance de 200 $

Le litecoin pourrait progresser davantage sur le marché haussier en cours, et si le prix dépasse la résistance de 200 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 220 $ ou même plus.

Source des données : tradingview.com

En revanche, si le prix tombe en dessous du niveau de support de 150$, ce serait un signal de « vente » ferme, et nous avons la voie ouverte vers 130$.

XLM pourrait se stabiliser au-dessus de 0,50 $

Le prix de Stellar (XLM) est passé de 0,279 $ à 0,418 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 0,413 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix brise la résistance à 0,50 $, le prochain objectif de prix pourrait être à 0,60 $. En revanche, si le cours tombe en dessous du support de 0,30$, ce serait un signal de « vente » fort et un renversement de tendance.

NANO se négocie au-dessus de 5 $

Le prix du Nano est passé de 4,43 $ à 6 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 5,37 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix passe à nouveau au-dessus de 6 $, ce serait un signal pour trader NANO, et le prochain objectif de prix pourrait être à 6,5 $ ou même au-dessus. Le niveau de support critique est d’environ 4 $, et si le prix le casse, ce serait un signal de vente fort.

résumé

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer cette semaine de trading, Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du niveau de 60 000 $, et cette situation soutient également le prix de Litecoin, Stellar et Nano. Le sentiment du marché des crypto-monnaies continue de s’améliorer et, selon les dernières nouvelles, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis autorisera probablement le premier ETF à terme américain Bitcoin à commencer à être négocié la semaine prochaine.

Le post Litecoin, Stellar et Nano Price Analysis Summary est apparu en premier sur Invezz.