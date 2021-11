Résumé de l’analyse des prix LTC, BCH et Ethereum Classic

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le Bitcoin est passé un instant sous les 57.000 dollars ce jeudi et le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

Cette situation influence également négativement le Litecoin LTC/USD, le Bitcoin Cash BCH/USD et l’Ethereum Classic ETC/USD, et les traders doivent être très prudents lors de l’ouverture de leurs positions.

Il est important de noter que l’ensemble de la capitalisation boursière de la crypto a atteint un record de 3 000 milliards de dollars la semaine dernière et a maintenant perdu plus de 500 milliards de dollars depuis dimanche.

Cela survient alors que les marchés sont confrontés à une énorme pression de vente émanant de la répression continue de la Chine sur le marché de la cryptographie. Edward Moya, analyste de marché principal chez Oanda, a ajouté :

Les effets des récentes actions de la Chine sur le marché se font sentir après que la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) a annoncé cette semaine une nouvelle vague de répression contre l’industrie de la cryptographie dans le pays. Hier, le gouvernement a fermé ChainNews, Odaily, Block123 et a menacé d’augmenter les tarifs d’électricité de toute organisation ou entreprise ayant découvert l’extraction de crypto-monnaie.

Depuis son pic de 69 000 $, Bitcoin est actuellement en baisse de plus de 15%, et les prochains jours pourraient apporter plus de douleur au marché des crypto-monnaies.

Les prix de ces trois crypto-monnaies pourraient encore s’affaiblir si la tendance négative se poursuit, et les traders doivent considérer que si Bitcoin tombe en dessous du support de 55 000 $, cela ajoutera une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

LTC continue de se négocier près du niveau de support de 200 $

Le litecoin est passé de 302 $ à 199 $ en moins de deux semaines, et le prix actuel est de 207 $.

Source des données : tradingview.com

Si le prix casse à nouveau le niveau de support à 200 $, ce serait un signal de « vente » très fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 180 $.

Le litecoin reste dans un marché baissier et les traders doivent utiliser des ordres « stop-loss » et « take profit » lors de l’ouverture de leurs positions car le risque est actuellement élevé.

BCH reste sous pression

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support solide à 500 $, ce serait un signal de « vente » fort, et le prochain objectif pourrait se situer autour de 455 $.

Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé, mais si le prix dépasse 600 $, nous avons la voie ouverte vers 650 $.

ETC a un fort support à 40 $

Ethereum Classic est passé de 65 $ à moins de 47 $ depuis le 9 novembre, et le prix actuel est de 48 $.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support solide pour Ethereum Classic est de 40 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 35 $ ou même moins.

D’un autre côté, si le prix dépasse 55 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de résistance de 60 $.

résumé

