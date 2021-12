Résumé de l’analyse des prix Ripple, Cardano et FileCoin

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le Bitcoin n’arrive toujours pas à se stabiliser au-dessus de 50 000 $ et le risque d’un nouveau krach n’est pas écarté.

Cette situation influence également négativement Ripple XRP/USD, Cardano ADA/USD et FileCoin FIL/USD. Les commerçants doivent considérer que si Bitcoin tombe à nouveau en dessous du support de 45 000 $, les prix de ces trois crypto-monnaies pourraient s’affaiblir davantage.

Les nouvelles négatives concernant la société chinoise Evergrande ont également une mauvaise influence sur le marché ; l’entreprise est au bord de l’effondrement et les gens sont particulièrement opposés au risque lorsque la stabilité économique est en cause.

D’autre part, Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg, a déclaré qu’il pensait que 2022 serait une année réussie pour Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Mike McGlone espère que Bitcoin pourra atteindre 100 000 $ l’année prochaine, soutenu par le fait que le système monétaire actuel est confronté à de graves problèmes.

De nombreuses banques centrales impriment de grandes quantités de monnaies fiduciaires pour atténuer certains des problèmes économiques, et Mike McGlone a ajouté :

Et tandis que les monnaies nationales, comme le dollar américain, perdent lentement leur pouvoir d’achat, le bitcoin est considéré par beaucoup comme l’exact opposé. Les forces déflationnistes prévaudront l’année prochaine et l’inflation cessera de se propager dans le monde, ce qui pourrait aider la principale crypto-monnaie à franchir une étape importante dans son développement de 100 000 $.

L’investisseur populaire et auteur de Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki a également déclaré que Bitcoin et certaines autres crypto-monnaies représentent l’or numérique et une couverture contre un dollar déflationniste « mourant ».

Selon la revue Digital Asset Management Review de CryptoCompare, l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies reste élevé, tandis qu’Allied Market Research a récemment rapporté que le marché mondial des crypto-monnaies atteindrait 4,94 milliards de dollars d’ici 2030.

XRP s’est stabilisé au-dessus du support de 0,70 $

Ripple (XRP) s’est affaibli de 1,3 $ à 0,65 $ en moins de trente jours, et le prix actuel s’élève à 0,83 $.

Si le prix casse à nouveau le niveau de support à 0,70 $, ce serait un signal de « vente » très fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,60 $.

Ripple (XRP) reste dans un marché baissier, mais si le prix dépasse une forte résistance à 1 $, cela pourrait être le signe d’un renversement de tendance négatif.

L’ADA reste sous pression

Si le prix tombe en dessous du support solide à 1 $, ce serait un signal de « vente » fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 0,8 $.

Le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté, mais si le cours dépasse 1,6 $, la voie est ouverte à 1,8 $.

FIL a un fort support à 30 $

FileCoin (FIL) est passé de 120 $ à moins de 35 $ depuis le 5 septembre, et le prix actuel s’élève à 39 $.

Le niveau de support solide pour FileCoin est de 30 $, et si le prix tombe en dessous de ce niveau, cela pourrait être le début d’une tendance à la baisse beaucoup plus importante.

résumé

