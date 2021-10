Résumé de l’analyse des prix SushiSwap, Uniswap et TRON | Invezz

Le marché de la crypto s’est un peu affaibli au cours du week-end, Bitcoin se négocie au-dessus de 60 000 $, mais le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté. Cette situation influence également négativement le prix de SushiSwap SUSHI/USD, Uniswap UNI/USD et Tronix TRON/USD, et les traders doivent être très prudents lors de l’ouverture de leurs positions.

Les prix de ces trois crypto-monnaies peuvent être comparés aux niveaux de prix actuels si la tendance négative se poursuit, et les commerçants doivent considérer que si Bitcoin tombe en dessous du support de 55 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Historiquement, octobre a été un mois positif pour les crypto-monnaies, et Chris Kline, COO et co-fondateur de Bitcoin IRA, a déclaré que le sentiment du marché de la crypto reste positif et qu’il n’y a aucune raison de paniquer.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a autorisé le premier ETF à terme bitcoin américain à commencer à être négocié et, selon la revue Digital Asset Management Review de CryptoCompare, l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies augmente.

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) est devenu le premier ETF à terme Bitcoin américain, et il a réalisé des performances impressionnantes au cours des deux premiers jours de son lancement. Selon JP Morgan, la récente poussée de Bitcoin est due à la hausse de l’inflation, et non à l’approbation de l’ETF. JP Morgan a rapporté :

Les gens pensent que Bitcoin est une meilleure protection contre l’inflation que l’or, ajoutant qu’ils avaient également observé récemment le flux d’argent du marché de l’or vers Bitcoin.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones a déclaré que Bitcoin « gagnait la course contre l’or » et qu’il préférait investir directement dans Bitcoin plutôt que d’utiliser un ETF.

SushiSwap continue de s’échanger près du niveau de support de 10 $

SushiSwap (SUSHI) s’est affaibli de 16,18 $ à 8,5 $ en moins de deux semaines, et le prix actuel s’élève à 10,7 $.

Si le prix brise le niveau de support solide à 8 $, ce serait un signal de « vente » très fort, et le prochain objectif pourrait être d’environ 6 $. SUSHI reste sous pression et les traders devraient utiliser des ordres stop-loss et take-profit lors de l’ouverture de leurs positions, car le risque est actuellement élevé.

UNI pourrait se stabiliser au-dessus de 30$

Le prix Uniswap (UNI) est passé de 23 $ à 27,9 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 26 $.

Si le prix brise la résistance à 30 $, le prochain objectif de prix pourrait être à 35 $. En revanche, si le prix tombe en dessous du support des 20$, ce serait un fort signal de « vente » et d’inversion de tendance.

TRON se négocie en dessous de la résistance de 0,10 $

Le TRON est passé de 0,08 $ au-dessus de 0,10 $ depuis début octobre 2021, et le prix actuel s’élève à 0,09 $.

Si le prix dépasse 0,11 $, ce serait un signal pour trader le TRON, et le prochain objectif de prix pourrait être à 0,12 $ ou même plus. Le niveau de support critique est d’environ 0,08 $, et si le prix le casse, ce serait un signal de vente fort.

résumé

Le marché des crypto-monnaies s’est un peu affaibli au cours du week-end, Bitcoin se négocie au-dessus de 60 000 $, mais le risque d’une nouvelle baisse persiste. Pour l’instant, il n’y a pas de risque de marché baissier, mais si Bitcoin tombe en dessous du support de 55 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

