Résumé de l’analyse des prix Zilliqa, UMA et Monero

Le marché de la crypto-monnaie avance ce dimanche, Bitcoin s’est stabilisé autour du niveau de prix de 50000 $, mais les investisseurs doivent être conscients que le risque d’une autre baisse n’est pas encore terminé. Les prix de Zilliqa, UMA et Monero se sont affaiblis par rapport aux récents sommets enregistrés en avril, mais ces trois crypto-monnaies restent toujours dans un marché haussier.

Si le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support de 45000 $, ce serait un signal de “ vente ” ferme, ce qui ajouterait une pression supplémentaire sur l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Le trader Peter Brandt a récemment averti que l’administration Biden pourrait avoir un impact négatif sur Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie.

À l’avenir, la présidence de Biden pourrait s’avérer être un énorme inconvénient pour Bitcoin. Une grande partie de BTC arrivera sur le marché pour surmonter les impôts sur les plus-values ​​qui dépasseront 55% dans certains États américains », a déclaré Peter Brandt.

Zilliqa (ZIL) s’échange à nouveau au-dessus du niveau de support de 0,10 $

Zilliqa (ZIL) s’est affaibli la semaine dernière sous le niveau de support de 0,10 USD et le prix actuel oscille autour de 0,15 USD.

Source des données: tradingview.com

Sur ce graphique, j’ai marqué des niveaux significatifs de résistance et de support. Les niveaux de support critiques sont de 0,12 USD et 0,10 USD; 0,20 $ et 0,25 $ représentent les niveaux de résistance.

Si le prix dépasse 0,20 $, ce serait un signal pour acheter Zilliqa (ZIL), et nous avons la route ouverte à 0,23 $, voire 0,25 $. En revanche, si le prix redescend en dessous de 0,10 $, ce serait un signal de «vente» fort et probablement un signal de retournement de tendance.

UMA reste dans un marché haussier

Uma (UMA) a avancé de 10,8 $ au-dessus de 44 $ depuis début février 2021, et le prix actuel est d’environ 22 $. Les niveaux de support critiques sont de 20 $ et 15 $, 25 $, 30 et 35 $ représentent des niveaux de résistance.

Source des données: tradingview.com

Il y a des risques évidents lorsqu’il s’agit d’acheter Uma (UMA) en avril, mais si le prix dépasse 25 $, il atteindra probablement à nouveau le niveau de résistance de 30 $.

Monero (XMR) reste dans une zone d’achat

Selon les règles de l’analyse technique, la tendance principale de cette crypto-monnaie est toujours haussière.

Source des données: tradingview.com

Les niveaux de résistance actuels sont de 400 $, 425 $ et 450 $; 350 $ et 300 $ représentent les niveaux de soutien importants. Si le prix saute au-dessus de 400 $, ce serait un signal pour acheter Monero (XMR), mais si le prix tombe en dessous de 300 $, ce serait un signal de «vente» fort.

résumé

Zilliqa, UMA et Monero restent sur le marché haussier, mais les investisseurs doivent noter que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore terminé. Peter Brandt a récemment averti que l’administration Biden pourrait avoir un impact négatif sur Bitcoin, et si Bitcoin tombe en dessous de 45000 $, cela ajouterait une pression sur le marché de la crypto-monnaie.