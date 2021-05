Résumé de l’analyse Ripple, Bitcoin Cash et Stellar Price

Le marché de la crypto-monnaie progresse ce vendredi, et cette situation soutient également le prix de Ripple, Bitcoin Cash et Stellar. Le Bitcoin se négocie au-dessus du niveau de 57000 USD et, pour le moment, tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser la résistance de 60000 USD.

Le marché de la crypto-monnaie continue d’attirer les investisseurs institutionnels et, selon les dernières nouvelles, Andreessen Horowitz, l’une des plus grandes sociétés de capital-risque, lèvera 1 milliard de dollars pour qu’un VC de crypto-monnaie découvre qu’il investirait dans différentes crypto-monnaies.

Andreessen Horowitz a également investi dans Coinbase et Ripple, tandis que l’investissement actuel dans le fonds ferait de cette société le plus grand investisseur de fonds cryptographiques parmi les sociétés de capital-risque. Bill Stromberg, PDG du gestionnaire financier T. Rowe Price Group, a déclaré qu’il s’attend à ce que les crypto-monnaies évoluent «à un bon rythme».

“Les crypto-monnaies étaient encore loin d’avoir atteint leur maturité, donc je m’attendrais à ce que cela évolue rapidement, mais il faudra des années pour se développer”, a déclaré Bill Stromberg.

T. Rowe Price Group a plus de 1,40 billion de dollars d’actifs, et lorsque des informations comme celles-ci proviennent du PDG de la société, cela devrait certainement être une bonne nouvelle. De nombreuses institutions ont commencé à considérer les crypto-monnaies comme une excellente réserve de valeur, tandis que Visa, le premier processeur de paiement au monde, a déclaré qu’elle considérait Bitcoin comme de l’or numérique.

Le marché de la crypto-monnaie continue de fonctionner dans une zone d’achat et, pour l’instant, il n’y a pas de risque de marché baissier.

Ripple (XRP) a trouvé un support solide au-dessus de 1 $

Ripple (XRP) progresse au cours de la dernière semaine d’avril et, pour l’instant, il n’y a aucun signe de renversement de tendance.

Source des données: tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 1,40 et 1 $; 1,8 $ et 2 $ représentent les niveaux de résistance. Si le prix dépasse 1,8 $, ce serait un signal pour acheter Ripple (XRP), et la prochaine cible pourrait être d’environ 1,9 $, voire 2 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 1,4 $, ce serait un signal de «vente» ferme, et nous avons la voie ouverte vers un niveau de support de 1 $.

Bitcoin Cash se négocie près du niveau de résistance de 1000 $

Bitcoin Cash a avancé de 541 $ au-dessus de 1200 $ depuis début avril, et le prix actuel oscille autour de 988 $.

Source des données: tradingview.com

Si le prix saute au-dessus de 1 000 $, ce serait une confirmation d’une tendance haussière, mais si le prix tombe en dessous de 700 $, ce serait un signal de «vente» ferme et un signal d’inversion de tendance.

Stellar (XML) est toujours incapable d’avancer au-dessus de la résistance de 0,60 $

Stellar (XML) évolue dans une tendance haussière depuis quelques jours, mais le prix est toujours incapable de dépasser la résistance de 0,60 $.

Source des données: tradingview.com

Si le prix monte au-dessus de 0,60 $, la prochaine cible pourrait être d’environ 0,70 $, mais si le prix tombe en dessous de 0,40 $, ce serait un signal de «vente» fort.

résumé

Le marché de la crypto-monnaie progresse ce vendredi, Bitcoin poursuit son ascension et avance à nouveau au-dessus de 57000 $, et cette situation soutient également le prix de Ripple, Bitcoin Cash et Stellar. Ces crypto-monnaies sont en corrélation avec Bitcoin, et si Bitcoin entre à nouveau dans la phase de correction, cela aura une influence négative sur le prix de Ripple, Bitcoin Cash et Stellar.