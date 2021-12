Résumé de Levante-Osasuna (0-0), match de la 16e journée

12/05/2021 à 21:06 CET

Roger Payro

Levante terminera huit mois sans gagner en Ligue. L’été passé, les données sont terrifiantes. Alessio Lisci, le troisième entraîneur qui dirige le ‘granota’ de ce parcours n’a pas touché la touche non plus. À ses débuts dans la ligue, l’entraîneur par intérim consumé un match nul et vierge contre Osasuna qui n’a fait de mérites pour rien d’autre.

LEV

AOS

j’ai soulevé

Cardenas ; Ce sont, Mustafi, Vezo, Clerc (Franquesa, 88′) ; Pepelu (Bardhi, 67′), Radoja (Malsa, 59′), Campagne ; De Frutos (Cantero, 88′), Roger (Soldado, 67′) et Morales.

Osasuna

Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez (Côte, 90′); Moncayola (Oier, 90′), Torró, Brasanac (Javi Martínez, 73′); Budimir (Rubén García, 62′) et Chimy Ávila (Barja, 62′).

Arbitre

Pizarro Gómez (Madrid). TA : Radoja (34′), De Frutos (45′) / Nacho Vidal (54′), Brasanac (69′) et Torró (93′).

Lisci a fait ses débuts en fonction en Coupe, avec une défaite (0-8) contre le modeste ouragan Melilla. La victoire a chargé les Valenciens de motivation mais le match Ils ne l’auraient gagné qu’aux points, ça vaut la comparaison avec la boxe. Sur le green, l’équipe locale a tenté davantage, ce qui n’a généré de danger que juste avant la pause.

Roger coup de pied de coin forcé et dans le même De Frutos, avec une belle action individuelle, a laissé ses rivaux derrière et a tiré avec l’orteil au poteau. Le talentueux attaquant a eu un autre coup dans ses bottes au redémarrage qui a été perdu non loin des environs de Sergio Herrera.

Un chef de Moustafi était banal, a répondu par un coup de Javi Martinez de loin. Osasuna, qui ne connaît pas son meilleur moment, a fini par signer un point qui a également été considéré comme bon par Levante. Morales a fait preuve d’esprit avec un «folha sec» dans les 90′ qui lui a échappé de peu.

Comme le dit le mantra, si vous ne pouvez pas gagner au moins, ne perdez pas. Nous verrons jusqu’à quand cela peut valoir la peine pour l’équipe de Barcelone, bien enfoncé dans le tableau avec huit points et six du salut qu’Alavés marque, avec un match de moins.