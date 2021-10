Résumé de Lille – Séville (0-0), match des Champions

20/10/2021

Le à 23:23 CEST

Roger Payro

Séville reste invaincu en Ligue des champions. Il continue aussi sans gagner. L’avantage de diviser les points est que vous perdez tous les deux l’un et l’autre. Séville voit Salzbourg s’éloigner en tête du classement mais conserve sa deuxième place. 0-0 à Pierre-Mauroy, où les Hispaniques ils ont apprivoisé les ‘bulldogs’ mais sans finir de les punir. Les deux prochains matchs sont à domicile contre Lille et Wolfsburg. Il faut au moins gagner pour éviter les ennuis.

P’tit

SEV

Lille

Grbic; Çelik, Djaló, Fonte, Mandava ; Renato Sanches (Ikoné, 71′), Onana (Xeka, 71′), André, Bamba ; Jonathan David (Weah, 82′) et Yilmaz.

Séville

Lier; Navas, Diego Carlos, Rekik (Jordán, 57′), Acuña (Augustinsson, 64′); Oliver (Papu Gómez, 65 ‘), Fernando, Delaney; Suso (Rakitic, 74′), Rafa Mir et Ocampos (Lamela, 74’).

Arbitre

Michael Oliver (Angleterre). TA : Çelik (59′), Ikoné (77′), André (88′), Yilmaz (92′) / Lamela (87′).

Incidents

Stade Pierre Mauroy. Environ 48 000 téléspectateurs.

Il y a eu trois surprises de démarrage dans les onze de Lopetegui. Deux pour le plaisir et un forcé. Óliver et Delaney accompagnaient Fernando dans la zone large tandis que Rekik était le partenaire de danse de Diego Carlos dans l’axe de l’arrière. Koundé a voyagé mais n’a finalement pas pris part à l’appel. Séville n’a pas eu de mal sans lui, qui a ajouté plus de membres de la défense à l’infirmerie. Rekik devait être remplacé et Acuna il est parti avec un malaise.

Liste des effondrés, l’équipe de Séville a maintenu la même ligne tout au long du parcours. Derrière c’est toutes les bonnes nouvelles et les nuages ​​apparaissent au-dessus. Il a donné une impression de contrôle tout au long du match mais sans pouvoir enfoncer ses dents. En-Nesyri aurait bien fait aujourd’hui, dans la dernière ligne droite de sa convalescence.

Il y a eu beaucoup de combats mais peu d’interruptions. Et encore moins d’occasions. Dans le premier acte, les tirs lointains de Suso et Yilmaz ont ouvert le compte de chaque équipe de ce record. Dire quelque chose. Le plus clair n’est venu que dans deux revirements. Grbic l’a réparé Diallo sous les bâtons lors du tir Rafa mir s’est faufilé et celui de Acuna qu’est-ce qu’il a attrapé Renato Sanches Bono l’a avortée, très ferme.

Séville a besoin des meilleurs Ocampos, qui depuis la blessure n’a pas encore montré sa version optimale. Dans l’un des premiers qu’il a affrontés, il a forcé Grbic à voler. Elle en a eu deux autres qui n’ont pas fini de se matérialiser et elle a même essayé en tant que chilienne. Dans sa propre région, le travail était toujours excellent. Diego Carlos, en bon quarterback, n’a même pas laissé respirer Yilmaz.

Peu de poudre à canon en première mi-temps et encore moins en seconde. Lopetegui a brûlé les changements – certains forcés et d’autres non – avant d’atteindre le dernier quart d’heure, sans toutefois suffisamment ébranler l’équipe. Bonne image de Séville, ce qui n’est pas peu, mais ce n’était pas suffisant pour obtenir les trois points. Ramón Sánchez-Pizjuán prononcera sa peine.