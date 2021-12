Résumé de l’objectif et objectifs

04/12/21 à 23:14 CET

Pour la deuxième journée consécutive, après un nul 0-0 contre Nice, Le Paris Saint-Germain a rejoué et signé contre Lens (1-1), avec une erreur de Keylor Navas et un but sur le cor de Georginio Wijnaldum.

Léca ; Gradit, Danso, Médine ; Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski ; Kakuta (Sotoca, 54′), Costa (Cahuzac, 80′) ; Kalimuendo (Haïdara, 80′).

Navas ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (Mendes, 80′) ; Paredes, Danilo (Gueye, 70′), Verratti (Wijnaldum, 70′) ; Messi, Icardi (Mbappé, 70′), Di Maria.

1-0 M. 62 Fofana. 1-1 M. 90 Wijnaldum.

François Letexier. TA : Médina (47′), Gradit (90′) / Verratti (63′), Hakimi (90′).

17e journée. Stade Bollaert-Delelis. 38 000 téléspectateurs.

Le sentiment général, après un étirement et tout au long du parcours, est que l’équipe parisienne n’est pas convaincante. Le technicien, pour des raisons purement tactiques, n’a pas aligné Kylian Mbappé. Dans l’acte initial, avec ces ingrédients, Messi a été l’un des rares à avoir dérangé le but de Lens avec un tir de marque maison du bord de la zone qui s’est écrasé sur le poteau.

Lens a joué à son rythme, à son rythme, en attendant sa chance. Et, après un autre sans-faute de Di María, déjà en deuxième partie, il a profité de son opportunité. Il a été provoqué par Keylor Navas, qui à 64 minutes n’a pas pu arrêter un tir lointain de Seko Fofana qui allait droit dans ses mains. Inexplicablement, il a raté le ballon et Lens a pris l’avantage.

Pochettino a réagi en emmenant Mbappé sur le terrain, ce qui a été un choc. Mais, avant, Fofana, une nuisance tout au long du deuxième acte, était capable de faire le deuxième, mais le bâton a sauvé le PSG de la peine.

Et avec les modifications est venue la meilleure version de l’équipe de France, commandée par un Messi très proche et ses partenaires offensifs plus libres. C’est de là qu’est venue l’escapade de Mbappé, qui, avec un centre dans la remise, a servi la cravate à Georginio Wijnaldum, qui a adouci la crevaison de son équipe avec l’égalisation. A la fin, Leo a fait 1-2 avec un coup franc qui a envoyé au-dessus de la barre transversale.