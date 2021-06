Résumé de Square Enix présente 2021 avec beaucoup de Final Fantasy et beaucoup de super-héros Marvel | Jeux

Square Enix présente toutes ses nouveautés à l’E3 2021 avec une nouvelle édition de Square Enix Presents, avec des nouveautés comme le jeu Guardians of the Galaxy.

Square Enix présente ses nouveautés dans cet E3 2021 dans une nouvelle édition de Square Enix présente. Dans cette présentation d’environ 40 minutes, la société montrera ses actualités les plus imminentes… dont un certain supergroupe Marvel.

Comme toujours, nous mettrons à jour l’article avec toutes les annonces au fur et à mesure qu’elles sont présentées, dans une présentation qui a commencé à 21h15 et dure environ 40 minutes.

gardiens de la Galaxie

Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) présente un nouveau jeu Marvel, mais très différent de ce qui a été vu dans Marvel’s Avengers. gardiens de la Galaxie Ce sera un jeu solo centré sur l’histoire où vous contrôlez StarLord. sort e26 octobre dans les deux générations (PS4, Xbox One, PS5, Series X/S et PC).

Ce sera un jeu d’action à la troisième personne, dans lequel nous contrôlons Peter Quill. Le look des Gardiens est plus proche des bandes dessinées, bien que la programmation soit ce que nous connaissons tous des films (StarLord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon et Groot) … ainsi que la musique : Holding Out for a Hero, de Bonnie Tyle, ou Bad Reputation, de Joan Jett, ce seront deux des 30 chansons sous licence que nous pourrons écouter dans l’aventure. Starlord Booster Boots et Starlord Dual Pistols promettent beaucoup d’action, mais les décisions pèseront également lourdement.

Final Fantasy Pixel Remaster

Les six premiers versements de Final Fantasy (jusqu’à FF VI) seront rassemblés dans un pack pour Vapeur et mobiles.

Légende du mana

Nouveau regard sur Legend of Mana, disponible sur PC, PS4 et Switch le 24 mai.

Les vengeurs de Marvel

Black Panther jouera dans le nouveau DLC Marvel’s Avengers, War for Wakanda, une extension gratuite qui sort en août. Bien sûr, avant il y aura plus de mises à jour gratuites, avec de nouveaux modes, à partir de juin et tout au long de l’été.

Jeux mobiles : NieR Reincarnation, Hitman, Final Fantasy VII The First Soldier…

Une revue de nombreux jeux mobiles à venir, tels que NieR Reincarnation (sortie le 6 novembre), Hitman Sniper, Final Fantasy VII The First Soldier (la bataille royale qui sort en 2021 et a déjà eu une version bêta).

Hitman Sniper : The Shadows fait passer l’action mobile à un tout autre niveau ! En tant que membre de The Shadows, vous êtes chargé de démanteler un nouveau réseau criminel menaçant la stabilité mondiale. https://t.co/Jqm3HoDsIE@HitmanSniperOG pic.twitter.com/OGX3tApfHo – Square Enix (@SquareEnix) 13 juin 2021

De plus, Final Fantasy Brave Exvius reçoit une mise à jour pour son cinquième anniversaire.

Joyeux 5e anniversaire, @FFBE_EN ! Une campagne spéciale de compte à rebours commence le 17 juin dans FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. https://t.co/Jtpt72h10z pic.twitter.com/aXdvkgSgfM – Square Enix (@SquareEnix) 13 juin 2021

La chute de Babylone

Nous avons enfin un nouveau regard sur le projet entre Square Enix et PlatinumGames, exclusif pour Consoles PlayStation (PS4 et PS5) et PC. Action frénétique à la troisième personne, mettant en vedette plusieurs personnages avec plusieurs armes et une excellente personnalisation des personnages. Ses graphismes ne sont peut-être pas son fort, mais l’action semble fluide, sophistiquée et pleine de possibilités. Il n’a pas de date de sortie, mais il a été prévu comme jouer en tant que service.

La vie est étrange

Nouveau regard sur la remasterisation de Life is Strange. mxmtoon, chanteuse et doubleuse dans Life is Strange: True Colors, a également montré le gameplay du nouveau jeu, mettant en vedette Alex Chen, une jeune femme qui peut ressentir les émotions des autres personnages. Vous pourrez entrer dans les mémoires d’autres personnages pour découvrir la raison de leurs sentiments, comme la colère ou la tristesse, tout en recherchant la raison de la mort de votre frère.

Life is Strange True Colors sortira le 10 septembre 2021, et Life is Strange Remastered Collection (qui comprend les deux premiers jeux et Before the Storm) sortira le 30 septembre.

Étranger du paradis : Final Fantasy Origin

La rumeur spin-off à la Dark Souls de Final Fantasy est enfin annoncé, développé par ÉquipeNinja et inspiré du premier Final Fantasy. Il sortira en 2022 sur PC, PS5, Series X, PS4 et Xbox One, avec une démo exclusive PS5 à venir.

Et c’est tout ce que Square Enix a donné de lui-même à l’E3 2021 ! Avez-vous manqué des jeux?