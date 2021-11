Résumé de Tottenham-Vitesse et objectifs de la Conference League

11/04/2021

Le à 23h55 CET

Commencer à gagner est toujours un plat de bon goût. Antonio Conte a débarqué il y a quelques jours à Londres et a déjà la première victoire en poche. Ce qui semblait facile, son équipe le rendait difficile. Ils ont sué de l’encre pour clore un match qu’ils sont venus gagner 3-0. De vieux fantômes ont été ressuscités mais Tottenham, cette fois oui, a su nouer trois points vitaux. Ils suivent deuxième à trois points de Rennes qui n’a pas failli non plus.

TOT

VIT

Tottenham

Lloris ; Dier, Romero, Davies ; Emerson, Skipp (Winks 73′), Hojbjerg (Lo Celso 87′), Reguilón; Lucas (Davinson 73′), Kane, Fils (Ndombélé 72′).

Vitesse

Schubert; Doekhi, Rasmussen, Wittek ; Dasa, Bero, Bazoer, Tronstad (Oroz 90 ‘); Buitink (Houwen 86′) ; Gboho (Openda 46′), Frederiksen (Darfalou 74’).

Buts

1-0 M.14 Sont ; 2-0 M.22 Lucas, 3-0 M.28 Rasmussen ; 3-1 M.32 Rasmussen ; 3-2 M.39 Bero.

Arbitre

Marco Di Bello. (Italie). TA : Romero (37, 2A 59′) / Buitink (63′), Doekhi (76′, 2A 80′), Bazoer (80′). TR : Schubert (84′).

L’ère Conte a commencé avec trois buts en une demi-heure. Cela ressemblait à une autre équipe, avec un rythme plus élevé. C’était un mirage postérieur. Le premier but sous le commandement de l’Italien a été marqué par Son. Lucas a tiré en premier, puis Kane mais c’est le Coréen qui a pris l’honneur de la cible. Moura, qui en avait eu l’envie, a marqué quelques minutes plus tard dans un heads-up qui a défini le satin.

Avec le 2-0 et le confort des Londoniens est venu le troisième. Un but contre son camp de Rasmussen, très forcé par Kane en action. Le défenseur central de l’équipe néerlandaise a pu retirer son épine tôt car deux minutes plus tard, il a comblé l’écart. Ce qui ressemblait à un match serré est devenu fou avant la pause avec le second de la Vitesse, de Bero.

Pour couronner le tout, « l’éperon », Romero a vu le deuxième jaune une demi-heure à faire et a laissé les hommes de Conte avec un de moins pour éviter de voir comment ils étaient à égalité 3-0 en faveur. Mais cet avantage a été perdu par Vitesse dans la dernière ligne droite du match. Doekhi s’est réchauffé et a vu deux jaunes à seulement quatre minutes l’un de l’autre.

Pire a été la punition pour Schubert, gardien de l’équipe de Thomas Letsch, qui a vu un rouge direct pour l’avoir touché des mains en dehors de la surface sur un tir d’Emerson. Là, le jeu est mort, là Conte a ajouté les trois premiers points.