Résumé des choses les plus importantes sur le minage de Bitcoin dans la semaine

Cette semaine, l’actualité de l’activité minière de Bitcoin a fait la une des principaux portails. Dans cet ouvrage, nous vous présentons un résumé des cinq événements les plus marquants dans ce domaine au cours des sept derniers jours. Il convient de noter que les nouvelles sur l’extraction d’autres monnaies numériques sont également couvertes.

L’un des événements les plus importants est le fait que le hashrate de la plus populaire des monnaies numériques continue de se redresser. Deux facteurs importants y contribuent, comme la reconnexion des mineurs chinois après l’interdiction dans leur pays. De même, les nouvelles connexions établies en Occident ressortent.

Un autre facteur important est lié à l’impact de l’EIP-1559 d’Ethereum sur les mineurs de la deuxième crypto-monnaie la plus importante en capitalisation. Auparavant, les mineurs recevaient toute la récompense des frais de transaction sur ce réseau. Cependant, une grande partie est maintenant brûlée. L’événement provoque des troubles dans la communauté minière d’Ether.

Comme d’habitude, ce résumé couvre les actualités minières Bitcoin les plus importantes au cours de la semaine. Bien que les nouvelles dans ce domaine fussent abondantes, ici, seuls les cinq qui sont considérés comme les plus remarquables parmi tous sont sélectionnés. Voici les titres :

Le hashrate de Bitcoin continue de rebondir. Les mineurs d’Ethereum reçoivent moins d’argent pour leur travail. Marathon pourrait être sur le point de 13,3 EH / s. Les sociétés minières américaines exploiteraient l’énergie nucléaire. D’ici 2030, l’exploitation minière numérique sera 100% verte, affirme un analyste.

Le hashrate de Bitcoin continue de rebondir

Le mouvement en zigzag de l’indice de hachage Bitcoin continue de se diriger vers la reprise. Depuis l’interdiction commerciale en Chine et les premières déconnexions massives, le décompte est passé de près de 200 EH/s à 58 EH/s. Depuis lors, un processus de récupération a commencé.

Au milieu de cela, il ressort que, lorsque la difficulté tombe, les mineurs sont encouragés à établir de nouvelles connexions. Dans le même temps, dans d’autres parties du monde, l’entreprise continue de croître. Ce dernier fait a provoqué des augmentations soudaines du nombre même jusqu’à 130 EH / s. Cependant, viennent ensuite de nouvelles déconnexions qui provoquent à nouveau la chute à 90 EH/s.

D’où le mouvement en zigzag sur le graphique. Il en ressort qu’il reste de moins en moins de mineurs à déconnecter en Chine. Dans le même temps, les nouvelles connexions, plus les mineurs chinois se reconnectant dans d’autres pays, marqueront la tendance définitive vers la récupération du hashrate. Au moment de la rédaction, ce débit est de 113 EH/s.

Le hashrate de Bitcoin reste en cours de reprise et clôture la semaine à 113,15 EH/s grâce à la croissance des connexions d’équipements miniers. Source : CoinWarz

Les mineurs d’Ethereum reçoivent moins d’argent pour leur travail

Une autre nouvelle particulièrement frappante de la semaine concernant l’exploitation minière, bien que cette fois non pas de Bitcoin, mais d’Ether, a à voir avec la mise à jour de Londres. Dans ce cadre, le controversé EIP-1559 a eu lieu, qui a plusieurs objectifs d’amélioration dans le réseau Blockchain de ce projet.

Par conséquent, bien que les avantages de la mise à jour soient remarquables à presque tous les points de vue, il y a ceux qui ne sont pas contents. Ce groupe particulier de personnes hostiles à la dernière mise à jour est constitué des mineurs de la monnaie native d’Ethereum, Ether.

Auparavant, les frais de transaction allaient au portefeuille des mineurs. Maintenant, une partie importante d’entre eux est brûlée. C’est un processus qui maintient la communauté crypto en extase en raison de la quantité d’éther brûlée quotidiennement. Ce fait génère une rareté et une appréciation du prix de la monnaie. Les mineurs, pour leur part, considèrent que leur contribution au maintien de l’activité du réseau n’en est pas récompensée.

Marathon pourrait frôler les 13,3 EH/s

Un nouvel achat d’équipement minier Bitcoin par Marathon a fait les gros titres au cours de la semaine. A cette occasion, la firme dédiée à la génération de crypto-monnaies, a annoncé l’achat de quelque 30 000 nouveaux équipements ASIC.

Avec cela, la société nord-américaine atteindrait 13,3 EH/s. Ce fait le consolide comme l’un des centres miniers numériques les plus énormes de la planète. L’achat a été annoncé par Marathon dans un communiqué lundi. Les modèles de l’équipement minier sont les plus récents S19j Pro. Le coût du contrat d’achat serait d’environ 120,7 millions de dollars US.

De son côté, Bitmain, le constructeur de ces mineurs, a confirmé qu’ils seront livrés mi 2022. A l’arrivée de ces lots, l’entreprise aurait 133 000 équipements miniers dans ses installations, ce qui se traduit par une puissance de hachage approximative de 13,3 EH. / s. Cela équivaut à 12% du taux de hachage global de l’ensemble du réseau.

Les sociétés minières américaines exploiteront l’énergie nucléaire

L’une des formes de production d’électricité les moins chères, inépuisables et les moins polluantes est la fusion nucléaire. En ce sens, certaines sociétés minières Bitcoin avancent ce qui est nécessaire pour tirer parti de cette source.

Dans une déclaration commune, Les sociétés nord-américaines TeraWulf et Talen Energy Corporation ont annoncé leur accord pour l’exploitation minière avec l’énergie nucléaire. Visant cet objectif, ils ont créé une entreprise qui les représente et son nom est Nautilus Cryptomine.

Dans le rapport précité, ils assurent que l’objectif est d’atteindre quelque 300 Mégawatts “de capacité d’extraction sans carbone”. De cette façon, assurent-ils, des mesures sont prises pour parvenir à une convergence entre l’énergie propre et le processus d’extraction de Bitcoin. L’installation principale sera établie en Pennsylvanie.

D’ici 2030, l’exploitation minière numérique sera 100% verte, selon un analyste

Comme Anthony Scaramucci de SkyBridge Capital l’a dit cette semaine, l’exploitation minière de Bitcoin a un très bel avenir. Il entend par là que, d’ici 2030, cette entreprise mondiale fonctionnera à 100 % avec de l’énergie propre. De son côté, sa firme aurait acquis des obligations équivalentes à plus de 38 000 tonnes de charbon de MOSS Earth.

Les déclarations de Scaramucci sont arrivées plus tôt dans la semaine et concordent avec une déclaration de sa société. Selon lui, “l’exploitation minière de Bitcoin sera complètement verte d’ici la fin de la décennie”.

L’achat d’obligations carbone a été applaudi par de nombreux défenseurs de l’environnement. Il est considéré comme l’un des investissements institutionnels les plus importants à ce jour pour effacer l’empreinte carbone de l’exploitation minière. À plusieurs reprises, Scaramucci a réitéré que le Bitcoin est une réserve de valeur et que ses performances dans ce domaine sont de loin supérieures à l’or.

