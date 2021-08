Résumé des critiques de Ghost of Tsushima Director’s Cut, toutes les partitions

Aujourd’hui voit la sortie de Ghost of Tsushima Director’s Cut, un style d’édition complet qui apporte non seulement quelques améliorations bienvenues, mais il se lance avec un nouveau contenu.

Ce contenu arrive sous la forme de l’île Iki, qui a à peu près la même taille que la première zone de la carte principale de Tsushima. Bien que Ghost of Tsushima ait déjà reçu une prise en charge de 60 images par seconde sur PS5, Director’s Cut apporte des améliorations supplémentaires au jeu sur PS5.

La liste comprend une résolution plus nette – avec des modes de performances et de qualité visuelle restants – des effets améliorés et des temps de chargement plus rapides. Le plus gros ajout est cependant la nouvelle île, qui est également disponible sur PS4.

En dehors des mises à niveau payantes, une mise à jour gratuite a également ajouté quelques autres ajustements de gameplay demandés par les joueurs depuis la sortie du jeu. Ceux-ci incluent de nouveaux schémas de contrôle qui utilisent les boutons d’épaule pour le combat, ainsi que le verrouillage standard – qui amélioreront considérablement le combat.

Vous pouvez passer à Director’s Cut à partir d’une version PS4 standard pour 20 $. Le prix monte jusqu’à 30 $ si vous voulez faire la même chose sur PS5. Découvrez le regard sans spoiler de Dorrani sur tout ce qui est nouveau dans le Director’s Cut, et lisez la suite ci-dessous pour un tour d’horizon des critiques des critiques.

