Résumé des critiques de Green Knight : qu’en pensent les critiques ?

The Green Knight, comme Black Widow et Fast and Furious 9 avant lui, est un film que nous attendons depuis longtemps grâce à de multiples retards pandémiques. Contrairement à ces films, cependant, ce film indépendant n’est pas diffusé sur tous les écrans qui s’illuminent – vous devrez travailler un peu plus dur pour trouver un écran le montrant, ce qui rend d’autant plus important de savoir ce que nous sommes entrer lorsque le film sortira en salles ce vendredi 30 juillet.

Sur Metacritic, le Green Knight est dans le vert avec un score de 88. Rotten Tomatoes, quant à lui, a le fantasme arthurien à 94% frais avec 15 critiques de ses “meilleurs critiques”. Bien que ces scores changeront certainement à mesure que le film se rapproche de la sortie ce week-end, ce sont toujours des scores solides.

Ci-dessous, vous verrez une sélection des nombreuses critiques du Green Knight, y compris la nôtre.

Le chevalier vert

Réalisé par : David Lowery Écrit par : David Lowery (adapté du conte original Arthurien) Avec : Dev Patel, Alicia Vikander, Joel EdgertonDate de sortie : 30 août

Jeuxpot – 9/10

“Quiconque souhaite s’engager et participer à The Green Knight tirera sans aucun doute beaucoup de l’expérience – cela vaut absolument la peine de plusieurs visionnages et de longues discussions avec des amis sous plusieurs angles. De même, le fait de ne pas se connecter activement entraînera probablement un montre déroutante et frustrante. Il serait préférable de mesurer vos attentes et d’entrer l’esprit ouvert.

-Maçon Downey [Full Review]

Film slash – 10/10

“Contrairement aux épopées entraînantes à l’épée et au bouclier des adaptations arthuriennes du passé, The Green Knight est une lente marche vers la mort. Et la direction stable et lente de Lowery reflète cela : une palette de couleurs grises et mornes qui a l’air et se sent humide, avec seule la cape jaune vif de Gauvain transperce la pénombre.Mais tourné principalement à la lumière naturelle, la vision de Lowery est toujours claire, même si le voyage descend dans un pays des merveilles réaliste et surréaliste rempli de renards parlants, de géants nus, de charognards filous ou de fantômes les saints qui demandent à Gauvain de recouvrer la tête.”

– Hoai Tran Bui [Full Review]

Le Chicago Tribune – 3.5/5

“Lowery a un don inhabituel pour les merveilles de la forêt, comme le prouve son séduisant film d’action en direct Pete’s Dragon pour Disney. En tant que son propre éditeur, le réalisateur porte une attention particulière à ce battement supplémentaire ou à cette prise plus longue que d’habitude, en dans lequel nous sommes entraînés dans un monde et un rythme différents de ceux de la plupart des films. Le film est plus ruminant qu’exubérant. Il s’investit également pleinement dans la création de sa propre magie, à son rythme. “

– Michael Phillips [Full Review]

Temps

“Un film à la fois de son époque et magnifiquement décalé, un acte de nécromancie dans un monde CGI.”

– Stéphanie Zacharek [Full Review]

RogerEbert.com – 4/4

“La cinématographie fluide alterne entre onirique et quelque chose de profondément lié à Mère Nature. The Green Knight parle de beaucoup de choses – et certains des meilleurs films de cette année dévoileront ses thèmes plus en profondeur – mais un sens de l’homme relativement mineur Le rôle dans la grande étendue de l’histoire et de la nature est essentiel, et Palerme capture magnifiquement les verts luxuriants du monde autour de Gauvain, comme si le chevalier lui-même était déjà partout.”

– Brian Tallerico [Full Review]