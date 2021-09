Résumé des critiques de Lost Judgment, tous les scores

Nous sommes à un peu plus d’une semaine de la sortie de Jugement perdu, la suite du jeu d’action 2018 de Ryu Ga Gotoku, et il est temps d’avoir un aperçu de la réception critique jusqu’à présent.

L’histoire de Lost Judgment reprend à la suite des événements du jeu principal – à Kamurocho et Ijincho – avec le détective privé Takayuki Yagami dans une quête pour démêler une affaire de meurtre.

Avec Yakuza: Like a Dragon (et les futurs jeux) passant au combat au tour par tour, Ryu Ga Gotoku a décidé de transformer Judgment en sa série d’action. Les combats devraient être familiers aux fans de Yakuza et de Judgment original, avec trois styles de combat distincts entre lesquels basculer et quelques missions de suivi.

Lost Judgment arrive sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 24 septembre, mais les propriétaires des éditions Digital Deluxe ou Digital Ultimate peuvent jouer le 21 septembre. Le jeu original n’est jamais arrivé sur PC, et celui-ci ne l’est pas. ça n’a pas l’air d’être.

En juillet dernier, un différend entre l’agence artistique de Takuya Kimura (Takayuki Yagami) et Sega avait éclaté. Cela tourne autour de la désapprobation du premier de voir le jeu sur PC, étant donné ce que les moddeurs pourraient faire avec les personnages. On ne sait pas comment/si cela a été résolu, mais on peut dire sans risque de se tromper que cela pourrait même empêcher Sega de développer d’autres jeux de la série.

Lisez ci-dessous pour notre résumé des scores.