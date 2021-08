Résumé des critiques de Psychonauts 2 – GameSpot

Les fans de Psychonauts attendent la suite depuis plus d’une décennie, et les premières impressions suggèrent que Psychonauts 2 ne décevra pas. Un certain nombre de critiques sont en avance sur la sortie du jeu le 25 août – voici ce que pensent les critiques.

“Il y a seize ans, Psychonauts a rendu crédible et pondéré un monde caricatural et comique grâce à ses personnages adorables et à sa narration sérieuse. Désormais, Psychonauts 2 s’appuie sur cette base pour atteindre de nouveaux sommets ambitieux, tout en approfondissant ses racines à des profondeurs impressionnantes. ” Kurt Indovina a écrit dans la revue Psychonauts 2 de GameSpot. “Cela prend des personnages déjà bien réalisés et les rend plus complexes, même si cela signifie voyager dans les coins les plus sombres de leur esprit.”

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : examen vidéo de Psychonauts 2

Nous avons inclus un certain nombre d’autres critiques ci-dessous. Pour une vue encore plus large de la réception critique, consultez Psychonauts 2 sur le site sœur de GameSpot, Metacritic.

Jeu: Psychonautes 2Plateformes : PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|SDéveloppeur: Amende doubleDate de sortie: 25 aoûtPrix: 60 $

GameSpot — 9/10

« À première vue, Psychonauts 2 est une approche engageante, ambitieuse et affinée des plateformes 3D colorées. Cependant, l’aspect le plus gratifiant n’a pas seulement été de maîtriser ses plateformes ou son combat, mais de retirer les couches pour voir ce qu’il y a en dessous ; d’examiner de plus près ses personnages, la profondeur de leurs luttes, leurs peurs et leurs regrets, qui servent tous de fondement au jeu. C’est une réalisation étonnante à presque tous égards et la quintessence de la maîtrise de Double Fine dans l’histoire, le gameplay, et une direction distincte, ce qui en fait le meilleur jeu du studio à ce jour.” – Kurt Indovine [Full review]

IGN — 8/10

“L’histoire étrange et merveilleusement écrite de Psychonauts 2 regorge de personnages intéressants et nuancés dont je suis immédiatement tombé amoureux. La plupart de ses nouvelles idées contribuent grandement à élever la formule Psychonauts dans l’ère moderne, bien que son nouveau système de broches équipable puisse être un peu trop avare. Double Fine a également fait un excellent travail pour étendre cet univers vers des menaces à la fois plus grandioses et plus intimes sans perdre les vibrations d’aventure d’enfance joyeuses de l’original. ” – Tom Marks [Full review]

Kotaku – Pas de score

“Psychonautes 2, encore plus que le premier jeu, explore vraiment toute la complexité difficile, douloureuse et merveilleuse que nous portons dans nos têtes. Le résultat final est un jeu de plateforme d’action avec beaucoup à dire, une tonne de cœur, et seulement quelques petits défauts de conception.” –Zack Zwiezen [Full review]

Informateur de jeu — 9/10

“J’ai adoré presque chaque seconde de Psychonauts 2. Il réalise quelque chose que je ne vois pas souvent dans les jeux – un sentiment continu d’admiration au fur et à mesure que chacun de ses mondes se déroule. Il a fallu 16 ans pour sortir, mais Double Fine a livré une suite incroyable . J’espère que nous aurons un troisième volet qui ne prendra pas autant de temps à créer. » –Andrew Reiner [Full review]

GamesRadar — 4.5/5

“Psychonautes 2 capture l’esprit des dessins animés des années 90 et le canalise dans une aventure imaginative et inventive qui ne manque jamais de trouver du cœur et de l’humour dans chacune de ses rencontres d’expansion de la conscience.” — Josh Ouest [Full review]

PC Mag — 4/5

“Si vous êtes un fan des Psychonauts originaux, vous adorerez probablement Psychonauts 2. Si vous n’êtes pas familier avec Psychonauts mais que vous aimez les jeux de plateforme 3D, vous trouverez toujours beaucoup à aimer. C’est infiniment charmant, avec un grand monde rempli de secrets et d’objets de collection à découvrir grâce à des plates-formes divertissantes et variées. Il capture la magie du premier jeu et s’en sert pour produire une joie simple à jouer.” – Will Greenwald [Full review]

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.