Résumé des critiques des Gardiens de la Galaxie de Marvel

L’embargo pour Les Gardiens de la Galaxie de Marvel vient d’être mis en ligne et, en tant que telles, les critiques proviennent de nombreuses publications – chaque pièce est aussi distincte que celle du Guardian. Mais avec tous ces écrits qui affluent et le jeu qui sortira demain, il pourrait être difficile de juger l’éventail complet des opinions en ce moment. Pour vous aider à vous faire une idée de l’opinion générale sur le jeu, nous avons compilé les critiques des Gardiens de la Galaxie de Marvel pour votre plus grand plaisir.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est le dernier projet d’Eidos-Montréal, qui vous met dans la peau du charismatique hors-la-loi Star-Lord alors que lui et l’autre distribution colorée des Gardiens s’aventurent à travers la galaxie dans cette aventure d’action solo. Le jeu promet de capturer l’esprit popularisé par le film Marvel extrêmement populaire sorti en 2014.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel promettent une action vraiment captivante, car vous contrôlez partiellement le reste de votre équipage spatial et associez des attaques spéciales au combat. Combiné à un récit destiné à plaire à ceux qui recherchent cette saveur particulière des Gardiens, le jeu répondra-t-il aux attentes élevées des fans?

The VG247 Review: l’un des meilleurs jeux axés sur l’histoire de l’année – avec quelques captures. 4/5

« Les Gardiens de la Galaxie de Marvel sont une chose curieuse – à la fois l’un de mes jeux préférés de l’année et aussi indéniablement imparfait. Une présentation super fluide en fait un jeu incontournable pour ceux qui accordent la priorité à l’histoire », a écrit Alex Donaldson dans notre critique.

Les notes de révision sont les suivantes :