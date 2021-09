Résumé des mises à jour de WhatsApp : des appels vocaux et vidéo sur le bureau aux photos qui disparaissent, examinez de plus près toutes ses nouvelles fonctionnalités

Jusqu’à présent, un compte WhatsApp ne peut être utilisé que sur un seul appareil – le téléphone – et les utilisateurs peuvent utiliser WhatsApp Web ou l’application Desktop pour accéder à leurs messages sur leur ordinateur.

WhatsApp : La plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités – certaines qui ont été officiellement annoncées et d’autres qui seraient en cours de travaux. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont également déjà été introduites par la plate-forme appartenant à Facebook cette année elle-même. Bien que bon nombre de ces fonctionnalités semblent être la prochaine étape naturelle dans l’amélioration de la plate-forme, il se peut également que l’augmentation soudaine des fonctionnalités de la plate-forme fournisse de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs à la fois dans le but de les empêcher de passer à une alternative. plates-formes en masse, après la peur que la plate-forme a rencontrée plus tôt cette année.

Mais quelle que soit la raison, de nombreuses fonctionnalités sont à venir. Trouvez-vous difficile de suivre toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été et sont sur le point de venir ? Financial Express Online complète toutes ces fonctionnalités !

Appels vocaux et vidéo depuis le bureau

La première fonctionnalité de WhatsApp était la possibilité pour les utilisateurs de passer des appels vocaux et vidéo à partir de l’application de bureau.

Appels de groupe joignables

WhatsApp a activé une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle un utilisateur peut rejoindre un appel de groupe manqué pendant qu’il est en cours. Avant cela, si un utilisateur manquait un appel vocal ou vidéo de groupe, il ne pouvait pas le rejoindre facilement. Maintenant, cependant, ils pourraient voir un bouton pour rejoindre l’appel vocal ou vidéo de groupe manqué pendant que l’appel est en cours.

Des médias en voie de disparition

Tout comme la fonctionnalité disponible sur Snapchat et Instagram, Facebook a également introduit la possibilité d’envoyer des médias en voie de disparition ou des médias à vue unique dans WhatsApp. Désormais, si un utilisateur envoie à son contact une vidéo ou une photo, il peut choisir de la faire disparaître, ce qui signifie que le destinataire ne pourra la voir qu’une seule fois. De plus, tout média non visionné serait automatiquement supprimé du chat 14 jours après son envoi.

Transfert de chats

Dans un mouvement qui est susceptible d’être beaucoup loué par les utilisateurs, WhatsApp a commencé à autoriser le transfert de chats d’Android vers des téléphones iOS. Cette fonctionnalité, actuellement disponible uniquement pour les téléphones Samsung Android, est une demande de longue date, car sinon, les utilisateurs passant d’appareils Android à iOS ont perdu leurs discussions WhatsApp pendant le changement. Bien qu’aucun calendrier n’ait été donné pour cela, WhatsApp a déclaré qu’il travaillait également à apporter cette option à d’autres téléphones Android.

Réactions aux messages

Cette fonctionnalité a récemment fait parler d’elle dans la ville numérique. Les réactions aux messages permettent aux utilisateurs de réagir à un message à l’aide d’une gamme d’émoticônes, comme rire, aimer/aimer, pleurer des émoticônes, etc., leur permettant de communiquer facilement ce qu’ils ressentent à propos d’un message envoyé. Cela élimine le besoin de longs messages pour répondre aux messages, et est également plus facile au cas où plusieurs messages parlent de différents sujets. La fonctionnalité est disponible sur les applications sœurs de WhatsApp Messenger et Instagram, sur Twitter et même sur iMessage d’Apple. Maintenant, des rapports suggèrent que la fonctionnalité est également testée sur WhatsApp.

Prise en charge de plusieurs appareils

Jusqu’à présent, un compte WhatsApp ne peut être utilisé que sur un seul appareil – le téléphone – et les utilisateurs peuvent utiliser WhatsApp Web ou l’application Desktop pour accéder à leurs messages sur leur ordinateur, mais pour cela, ils ont besoin que leur téléphone soit chargé et connecté au l’Internet. Cependant, WhatsApp travaille maintenant sur une prise en charge multi-appareils qui permettrait aux utilisateurs d’accéder au même compte WhatsApp à partir de différents appareils sans avoir besoin que leur téléphone soit connecté au réseau.

Mode disparition

Extension de la fonction de disparition des messages de WhatsApp, la société travaille sur un mode de disparition, comme l’a confirmé le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Bien que la fonction de disparition des messages ne soit destinée qu’aux discussions individuelles, le mode est conçu comme une fonction globale qui activerait cette fonctionnalité sur toutes les discussions des utilisateurs. Cela signifie que lorsque ce mode est activé, les messages envoyés à tous les chats WhatsApp pendant cette période seront automatiquement supprimés une fois la durée programmée écoulée. Il devrait être disponible plus tard cette année.

Options de durée pour les messages qui disparaissent

À l’heure actuelle, les utilisateurs ne disposent que d’une fenêtre ou d’une limite de sept jours pour la disparition des messages. Cela signifie que tout message envoyé lorsque la fonction de disparition des messages est activée sera supprimé sept jours après son envoi. Cependant, maintenant, il a été signalé que la société travaille sur deux durées supplémentaires – 24 heures et 90 jours – parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir.

Bulles de discussion – repensées

Une nouvelle fonctionnalité qui serait proposée aux utilisateurs est la version repensée des bulles de discussion. Ils auraient une nouvelle couleur verte et seraient plus gros. Cela ferait ressortir le texte. La refonte est actuellement testée en mode bêta sur Android et iOS.

Nouvelle façon d’afficher les mises à jour de statut

L’onglet Statut est le seul moyen d’afficher les mises à jour de statut sur WhatsApp pour le moment. Mais une nouvelle façon est en cours de test, dans laquelle les utilisateurs pourraient voir la mise à jour du statut à partir de la photo de profil de l’utilisateur. Lorsqu’ils appuyaient sur la photo de profil de l’autre utilisateur, ils obtenaient deux options : soit afficher la photo de profil, soit afficher la mise à jour du statut. Pour indiquer qu’un contact avait publié une mise à jour de statut, un anneau serait visible autour de la photo de profil – un peu comme ce qui est visible sur Instagram en cas de stories. Cette fonctionnalité n’a pas encore atteint le stade des tests bêta.

