Résumé des MTV Video Music Awards 2021 – El Sol de México

La cérémonie de remise des prix du MTV Video Music Awards (MTV-VMAs) 2021 n’a pas seulement donné de quoi parler en raison du talent qui a été présenté lors de l’événement. Au cours de sa performance, il y avait des tenues spectaculaires et frappantes, une présence latino-américaine et même une querelle entre deux de ses assistants.

Nous partageons ici quelques-uns des moments les plus marquants de la livraison.

Conor McGregor et Machine Gun Kelly sur le point de frapper les coups

Quelques minutes après le début du tapis rouge aux MTV VMA, une légère querelle a éclaté entre le représentant de l’UFC et le rappeur.

Les deux célébrités se sont bousculées après le musicien Mitraillette et sa partenaire Megan Fox refuseront une photo à Conor McGregor, selon les rapports. À cause de cette attitude, le combattant s’est fâché et a fait des mots avec Mc.

Malgré la bizarrerie de la situation, tout s’est terminé par un échange de mots. Plus tard, les deux ont apprécié l’événement.

Olivia Rodrigo “casse une caméra” de MTV

Lors de sa présentation à la cérémonie de remise des prix, l’auteure-compositrice-interprète Olivia Rodrigo a poussé son euphorie à un autre niveau car à la fin de sa performance, elle a heurté la caméra qui la filmait, la faisant se briser.

Doja Cat conquiert le ciel

Côté entrées époustouflantes, la rappeuse est dans le top 1. Pour l’une de ses performances sur scène, Doja Cat est arrivée d’en haut, entourée d’un halo de lumière.

Amérique latine présente

Le joueur de reggaeton Ozuna s’est assuré que l’essence latino-américaine ne manquait pas pour cette cérémonie, car avec sa chanson ‘La Funka’ (une des rares interprétée en espagnol) il a fait danser le public.

Son spectacle était accompagné de quelques curieuses poutargues qui rappellent des animaux empaillés que l’on peut extraire d’une machine.

Les meilleures tenues

Ces types de cérémonies sont l’excuse parfaite pour que les nominés et les invités portent leurs meilleurs vêtements, mais certains des participants ont montré des vêtements qui ont capté plus d’un coup d’œil.

C’est le cas du rappeur chat doja, dont l’une de ses présentations sur scène portait une belle robe ajustée de couleur pêche, avec une jupe coupe sirène. Mais ce qui a attiré l’attention des participants, c’est son “chapeau”.

L’artiste californienne a voulu s’éloigner des chapeaux melons, du trilby ou du brixton et a décidé d’utiliser au-dessus de sa tête une chaise, si une chaise qui portait ses jambes dans ton rouge.

Camila Cabello, qui cherche actuellement à conquérir Amazon Prime Video, portait un costume accrocheur Alexis Mabille Couture Elle a montré un corsage fuchsia, une jupe rouge et un grand nœud en satin.

Pour mettre en valeur son type de maquillage fascinant, car cela a permis à ses yeux de se démarquer davantage lors de la cérémonie de remise des prix.

De son côté, le rappeur Lil Nas X Elle était l’une des personnalités vedettes de la soirée, lorsqu’elle est arrivée sur le tapis vêtue d’une réinterprétation d’une robe de bal américaine.

Le motif aux tons lilas était mi-costume, mi-robe de soirée pour femme, recouvert de cristaux et signé par Versace.

De son côté, et déjà sur scène, Kim Pétra elle a montré une robe saisissante en rose vif pour ouvrir la cérémonie.

Récompenses

La conquête de la musique orientale n’est pas passée inaperçue aux MTV-VMAs 2021, comme le groupe Bts a remporté le prix à Meilleure vidéo K-POP en plus de la catégorie a Groupe de l’année.

Malgré avoir participé à la bousculade contre McGregor, le rappeur Mitrailleuse Kelly a remporté le prix à ‘Meilleure alternative‘pour sa chanson’ Le meilleur ami de mon ex’ avec Blackbear.

Sa réaction à son prix était dans le cœur de ses fans.

L’un des participants qui a balayé la livraison était Olivia Rodrigo Eh bien, il a obtenu les prix pour Chanson de l’année par « Permis de conduire » déjà Meilleur nouvel artiste.

Alors que la pop star, Justin Bieber est devenu l’artiste de l’année pour les lois MTV Video Music Awards 2021.

