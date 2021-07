Résumé des rumeurs sur l’iPhone 13 : de la puce plus rapide aux appareils photo améliorés, tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les iPhones 2021 d’Apple

in

iPhone 13 : Avec la nouvelle gamme d’Apple de ses téléphones phares au coin de la rue, les rumeurs concernant l’iPhone 13 vont bon train. Un rapport de Bloomberg indique que la gamme d’iPhones 2021 serait similaire aux modèles sortis l’année dernière en termes de taille. Cependant, il pourrait y avoir une torsion – une encoche d’affichage plus petite. Le nouvel iPhone devrait également être une mise à niveau « itérative » par rapport à la gamme de l’année précédente, avec un appareil photo, un écran et un processeur améliorés. Le rapport a également indiqué que sur les quatre nouveaux appareils qui devraient être annoncés en septembre, au moins un devrait être doté d’un oxyde polycristallin à basse température ou d’un écran LTPO.

LTPO est une technologie avec laquelle Cupertino a travaillé dans le passé pour ses montres intelligentes, car elle permet d’ajuster dynamiquement les taux de rafraîchissement de l’écran afin d’économiser la batterie. La prédiction du rapport Bloomberg concernant une encoche d’affichage plus petite et l’affichage LTPO est conforme aux prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a déclaré que les deux modèles d’iPhone Pro qui seraient annoncés cette année auraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz et avoir des affichages LTPO.

Le moulin à rumeurs déclare également qu’il est peu probable que Cupertino inclue un capteur d’empreintes digitales intégré à la gamme de cette année, même s’il a testé la technologie. Le scanner d’empreintes digitales dans les boutons d’alimentation n’est pas non plus probable pour les iPhones 2021.

Le rapport Bloomberg a cependant déclaré qu’un zoom optique amélioré serait inclus afin que les utilisateurs puissent bénéficier d’un meilleur enregistrement vidéo, Kuo ayant prédit plus tôt que les deux modèles Pro pourraient voir un coup de pouce dans les caméras ultra-larges.

Il n’y a eu aucune prédiction concernant la charge dans le rapport, même si des rumeurs ont dit que la gamme d’iPhone 2021 pourrait ne pas avoir de ports du tout, s’appuyant entièrement sur MagSafe au lieu du port Lightning traditionnel. Cependant, Kuo a déclaré que Cupertino est d’avis que sa technologie MagSafe n’est pas assez mature pour le moment pour être la seule méthode de chargement de l’iPhone, indiquant que les ports Lightning pourraient rester au moins pendant la gamme de cette année. Cependant, Cupertino a silencieusement publié sa batterie MagSafe pour iPhone 12 en Inde cette semaine même, ce qui pourrait être considéré comme la société essayant d’évaluer l’acceptation de MagSafe et ses performances, et bien qu’elle ne puisse pas déployer d’iPhones cette année en s’appuyant uniquement sur MagSafe, cette étape pourrait ne pas être très éloignée lorsque les ports Lightning pourraient être entièrement supprimés du téléphone phare d’Apple.

Que ces fonctionnalités soient incluses ou non dans la nouvelle gamme, la société se prépare à ce que ses ventes d’iPhone du nouveau modèle soient importantes, ayant commandé jusqu’à 90 millions d’unités pour la période initiale après le lancement qui s’étendrait jusqu’en 2021. finir. Si cela est vrai, il s’agit d’une augmentation significative par rapport à sa taille de commande typique de 75 millions d’unités.

