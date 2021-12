Résumé du jeu gratuit ! Joyeuses fêtes! | Nouvelles de GameSpot

Pour les fans de GTA Online, la toute nouvelle Gallivanter Baller ST apparaîtra gratuitement dans la boutique en jeu Legendary Motorsport jusqu’au 29 décembre, avec un pack spécial de soins de vacances contenant une variété de cosmétiques et d’explosifs.

Microsoft a dévoilé les titres gratuits Xbox Games With Gold pour janvier 2022, et ils incluent quelques jeux de shoot-’em-up classiques qui devraient enthousiasmer les amateurs d’arcade rétro. NeuroVoider, Aground, Radiant Silvergun et Space Invaders Infinity Gene sont tous gratuits en janvier, avec deux disponibles à partir du 1er janvier et les deux autres à débloquer le 16 janvier. N’oubliez pas de réclamer les titres de décembre tels que Tropico 5 et The Escapists 2 .

Deux autres jeux que vous pouvez accrocher gratuitement sont Vampyr sur Epic Games Store jusqu’au 24 décembre à 8 h 00 PT et I Have No Mouth And I Must Scream sur GOG jusqu’au 25 décembre.

Pour plus d’informations sur tous nos sujets, veuillez visiter gamespot.com. Joyeuses fêtes!