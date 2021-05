Résumé du match Barça-El Pozo. Voir tous les buts de la 29e journée

22/05/2021 à 22:37 CEST

Le Barça et l’ElPozo Murcia Costa Cálida ont laissé le Palau Blaugrana sans but (0-0) dans un match avec des chances en seconde période mais qui a récompensé la belle prestation des deux gardiens de but, Dídac Plana Oui Juanjo.

Barça

Didac, Aicardo, Dyego, Marcenio et Ximbinha – cinq initiales -; Matheus, Daniel, Esquerdinha, Povill, Coelho, Dani, Ferrao, Matheus et Joselito ont également joué.

Le puit

Juanjo, Alberto García, Fernando, Paradynski et Rafa Santos – les cinq de départ -; Miguelín, Leo Santana, Pol Pacheco, Cholo Salas, Marcel, Valerio, Matteus et Darío ont également joué.

Arbitres

Rodrigo Miguel et Sánchez-Molina Tapiador (Castilla la Mancha), qui ont averti les habitants Dyego et Ferrao et le visiteur Matteus.

Pavillon

Palau Blaugrana. 971 spectateurs

La première mi-temps a été un combat nul avec plus d’esquives que de coups lancés, les deux équipes étant confiantes pour profiter d’un coup qui a ouvert le score et leur a permis de spéculer.

Les élèves de Plaza ils ont vécu dans le champ opposé pendant une grande partie des 20 premières minutes, une domination encore plus grande dans les incorporations ponctuelles du gardien de but Dídac pour commencer les jeux avec supériorité. Ainsi vint la première grande occasion du Barça, qui Aicardo, coulé au deuxième poteau, ne savait pas comment se décrocher à l’intérieur alors qu’il ne courait qu’à la 4e minute du tableau de bord.

Le rythme calme imposé par les locaux n’a pas beaucoup dérangé ElPozo, peu débordé à l’arrière, et même les visiteurs ont averti à plusieurs reprises, d’abord sur les bottes de Marcel puis, à la 10e minute, avec deux coups violents du capitaine. Miguelín.

Après une période d’armistice, les bouchers ont beaucoup protesté et à juste titre un jeu à la minute 14. Les arbitres ont sifflé une faute de Ximbinha, mais avec le coup de sifflet ils ont évité un heads-up qui Dídac J’aurais beaucoup transpiré à résoudre.

Cet épisode a confirmé l’amélioration d’ElPozo, même si le Barça l’a rapidement laissé dans un mirage. Tel était le cas Ferrao Il était à la 16e minute pour ouvrir le score, mais sa première touche, à deux mètres de la porte, n’était pas à la hauteur du coin desservi par Joselito.

L’équipe catalane en avait encore deux avant la pause, tous deux sans poids à l’électronique, d’abord parce que Dani a trop soulevé le ballon et ensuite, à la 19e minute, parce qu’un grand Juanjo a refusé le chemin du but pour Esquerdinha.

Les locaux ont continué avec le ballon après avoir traversé les vestiaires, bien que le premier gros avertissement, qui a fait taire les Palau Blaugrana, correspondait à l’équipe de Murcie à la 26e: ElPozo avait un trois pour un en contre-attaque et forcé Dídac couper la passe de la mort dans la première avance de l’exposition des buts qui arriveraient.

Le Barça a interprété l’occasion comme une incitation à terminer plus de pièces, ce qu’il a fait Daniel de loin une minute plus tard, neutralisé par Juanjo avec un arrêt photo. Dans le coin après cette action, le gardien de but du boucher a volé en grande demande pour ne pas voir un très fort tir de volée de Ferrao.

Juanjo Il a continué à prendre des mains là où les autres voyaient des buts, comme à la 30e minute, quand il a de nouveau couvert un superbe tir de Daniel depuis le devant de la surface alors que les tribunes préparaient les gorges.

Dídac Il ne voulait pas être moins et abaissait les aveugles à Ferdinand dans un heads-up à la 34e minute, après une erreur derrière le dos de la défense du Barça. Une action plus tard, le Catalan a couvert deux autres coups francs de Rafa Santos.

Juanjo il a obtenu deux autres occasions locales avant la conclusion et a fait la fin du match avec le 0-0 initial, un résultat qui a récompensé la grande performance des deux gardiens de but et propulsé ElPozo Murcia à la tête de la Ligue.