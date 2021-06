Résumé du match de barrage entre Valence Basket – Baskonia (87-86).

31/05/2021 à 21 h 59 CEST

.

Une performance remarquable de Bojan dubljevic, y compris les deux lancers francs qui ont scellé le score final (87-86), ce lundi a donné à Valencia Basket la première victoire de sa série quart de finale de la Endesa League contre un TD Systems Baskonia beaucoup amélioré qui avait une dernière attaque entre les mains de Pierria Henry prendre le choc, mais a été surpris par un vol providentiel de Guillem Vives dans lequel il a demandé faute.

VAL

BAS

Panier Valence

(22 + 13 + 25 + 27): Van Rossom (4), Vives (6), Kalinic (18), Williams (5), Tobey (8) – cinq partants – Prepelic (10), Labeyrie (10), Dubljevic (20), Hermannsson (-) et Sastre (6).

TD Systems Baskonia

(18 + 26 + 19 + 23): Henry (15), Giedraitis (9), Sedekerkis (2), Peters (16), Diop (-) – cinq propriétaires – Massenat (5), Jekiri (9), Colom ( 6), Fall (4), Dragic (10) et Polonara (10).

Arbitres

Hierrezuelo, Oyón et García González. Sans éliminé.

Pavillon

La fontaine de San Luis. 1500 spectateurs.

Valence a commencé vivant derrière et confiant devant et cela lui a donné la maîtrise du jeu et du tableau de bord contre une Baskonia saisie qu’Henry a gardée à flot. Sans pouvoir encore compter sur aucun ‘partenaire’, il a dû se marquer lui-même aussi en attendant une rotation dont le départ Dusko Ivanovic Il a avancé pour égaliser le crash (22-18, m.8).

Le reste du meneur aurait pu signifier un ralentissement pour l’équipe basque, mais la direction de Rokas Giedraitis libéré Quino Colom accélérer la circulation du ballon pour punir Valence avec des tirs extérieurs qui ont cessé d’être incisifs en attaque et l’ont payé en défense (25-30, m.24). Seuls les triples de Klemen prepelic.

Mais les points du Slovène n’ont pas changé la donne et Valence a commencé à remarquer une certaine anxiété car ils ne savaient pas comment profiter de ce qui devrait être l’un de leurs moments du match. Avec le retour de Henri et le revenu de Youssopha automne, l’avantage de visite s’est stabilisé autour d’une dizaine de points (35-44, m.20).

Dans la reprise, Valence a tourné son jeu sur le poteau bas, avec Dubljevic Oui Nikola Kalinic de talons aiguilles, pour essayer de rejoindre la fête et il a réussi. Une fois qu’il avait forcé son rival à fermer, deux triples d’affilée par le pivot monténégrin ont inversé le crash et ont tourné sur une Fonteta «pleine» avec 1500 spectateurs (53-50, m.24).

Colom Il a donné à Henry un soulagement fiable et Valence a de nouveau eu les minutes de repos du meneur, ce qui a permis à Baskonia de regagner une partie du terrain perdu, d’entrer dans le dernier quart avec un avantage de trois points et de renforcer leur confiance, comme le démontre l’ouverture plans avec lesquels Polonara a rouvert l’écart (65-74, m.34).

Valence a attrapé le choc du mieux qu’il a pu, mettant le ballon entre les mains de Van Rossom qui, avec ses points et ceux qu’il a donnés à Dubljevic, a forcé une finition serrée, bien qu’à l’initiative de l’équipe visiteuse (82-82, m 39).

Deux paniers d’affilée par Henry, nuancés par un triple du pinch-hitter Louis Labeyrie ils ont laissé Baskonia un avec le ballon pour Valence avec dix secondes à faire. Terminé Dubljevic sur la ligne, il a mis à la fois et laissé Alavés la dernière possession avec cinq secondes et un ballon du groupe. Le ballon a atteint Henry mais une griffe de Vives a volé le ballon à l’incrédulité de Baskonia qui a réclamé une faute.