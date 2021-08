Résumé du match Elche – Athletic (0-0) de la journée 1

17/08/2021

Le à 00:31 CEST

Roger Payro

Elche et Athletic se sont rencontrés lors de la dernière journée de la dernière ligue, avec le bonheur d’Elche après un 2-0 qui a scellé leur permanence, et les deux se sont retrouvés pour ouvrir la saison suivante. Dans un duel beaucoup plus disputé et qui pourrait tomber pour n’importe qui, les élèves de Fran Escribá et Marcelino García Toral ont signé un combat nul.

ELC

ATH

Elche

Kiko Casilla ; Verdú, Roco (Diego González, 62′), Bigas; Josan (palacios, 82′), Guti (Morente, 82′), Marcone, Fidel, Mojica; Milla (Carrillo, 71′) et Boyé.

Sportif

Agirrezabala; De Marcos (Lekue, 53′), Vivian, ñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García (Vesga, 76′), Vencedor (Zarraga, 82′), Muniain (N. Williams, 82′); I. Williams et Sancet (Villalibre, 76′).

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrie). TA Verdú (6′), Guti (78′) / De Marcos (20′) et Dani García.

Incidents

Martinez Valero. 13 480 spectateurs.

Les lions ont reçu deux « oursons » de départ : débuts officiels et premier départ pour Agirrezabala et Vivian, qui a fait aujourd’hui Unai Simón et Yeray. Remarquable pour les deux. Le gardien a craché un tir de Bigas, qui était pourtant hors-jeu. Boyé et Pere Milla ont été combinés dans une pièce qui entre Agirrezabala et Íñigo a avorté après une demi-heure de jeu Fidel a réussi à battre le jeune gardien, sauvé d’un millimètre Órsai que le VAR a validé.

Malgré les occasions franco-vertes, l’Athletic n’a pas abandonné l’attaque et Berenguer et Williams ont eu le plus clair. Roco a sauvé à la fois le ‘Pantera’. Mojica a pris du poids au fil des minutes et un grand centre de lui l’a gaspillé de manière incompréhensible Mile.

Ce n’était pas le jour de Lleida, qui était sur le point de coûter 0-1 à son équipe après une défaite absurde contre Balenziaga. L’étiré de Kiko Casilla évité de plus grands maux.

Après les vacances, Milla l’a de nouveau reproduit à une occasion immédiatement avec un hachis de Williams qui a embrassé le filet supérieur du but d’Elche. Précisons que nous sommes à la mi-août : Roco et Guti dans les locaux et De Marcos dans les visiteurs se sont rendus tôt au casting en raison de problèmes musculaires.

Petit à petit, le 0-0 s’est de plus en plus apprécié sur les bancs. Il est important de commencer le score de la ligue. Tete Morente a failli ne pas laisser les trois points à Martínez Valero, mais une grande main d’Agirrezabala gardé l’électronique comme il a commencé.