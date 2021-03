Résumé du match Osasuna – Valladolid (0-0) de la journée 27

13/03/2021 Activé à 20:56 CET

Adrià Leon

Lunettes de résultat entre Osasuna et Valladolid dans un match égal et intense avec une domination alternée entre les deux équipes.

Osasuna Valladolid OSA Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Kike Barja, Brasanac (Lucas Torró, 69 ‘), Moncayola (Javi Martínez, 85’), Rubén García (Jony, 70 ‘); Calleri (Adrián, 77 ‘) et Budimir. VLL Robert; Janko, Joaquín Fernández, El Yamiq (Bruno, 85 ‘), Olaza; Óscar Plano (Luis Pérez, 90 ‘), Roque Mesa (Michel, 79’), Rubén Alcaraz, Orellana; Weissman (Kenan Kodro, 80 ‘) et Guardiola. Arbitre De Burgos Bengoetxea. TA: Kike Barja (24 ‘), Jon Moncayola (85’) / Guardiola (21 ‘), Joaquín Fernández (34’), Weissman (56 ‘). Incidents Le Sadar. Derrière des portes closes.

Ça a coûté Osasuna entrez dans le jeu, un fait dont Valladolid a profité pour signer les premiers arrivants avec Weissman et Orellana comme protagonistes. Ceux de Pucela, très intermittents, sont restés actifs grâce à l’aile droite, où Janko Ce fut un mal de tête constant pour Rubén García et Manu Sánchez.

Au fil des minutes, l’équipe dirigée par Jagoba Arrasate dévorait Valladolid et s’apprêtait à ouvrir le score avec une tête de Budimir, qui a eu un match très intense lors de son match contre El Yamiq. En fait, il l’a ouvert avec une cible de Nacho Vidal à la 35e minute, mais l’arbitre l’a annulé en raison du hors-jeu positionnel de Budimir, qui a empêché Roberto de voir le tir de Nacho.

La pause a été un soulagement pour Valladolid qui, malgré ses occasions, a beaucoup souffert dans la dernière ligne droite de la première mi-temps. Même ainsi, la pause n’a pas été très efficace pour l’équipe de Valladolid, qui n’a pas pu inverser la situation sur le terrain et a suivi Osasuna en remorque, au moins jusqu’à l’heure du match.

Les 30 dernières minutes ont été un coureur qui a favorisé plus de visiteurs que les habitants. Orellana à deux reprises, Óscar Plano, Roque Mesa et même Wiessman, ont profité de bonnes occasions de laisser l’équipe rojillo très touchée, mais ce n’était pas le jour des attaquants. Osasuna a également emboîté le pas, emmené par Calleri, Budimir et un très bon milieu de terrain, bien qu’il n’y ait eu aucune chance devant le but non plus pour les fers de lance locaux.

Le point part avec goût aigre-doux les deux dans un duel qui aurait pu être pris par n’importe qui pour s’éloigner considérablement de la descente. Osasuna a eu un match très solide pour remporter la victoire mais n’a pas été en mesure de vaincre Valladolid qui se sentait très à l’aise dans ses approches de la zone rivale.