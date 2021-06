Résumé du match quart de finale Real Madrid – Herbalife Gran Canaria (103-78) Endesa League

01/06/2021 à 00h18 CEST

.

Intimidateur, avec une première partie d’exhibition dans laquelle il a remporté 56-30 et une seconde pour gérer les revenus, le Real Madrid est apparu dans les « playoffs » pour le titre de la Ligue Endesa en passant (103-79) d’un Herbalife Gran Canaria qui a amélioré le image après la pause, mais c’est très loin.

RMA

HGC

Real Madrid

(34 + 22 + 22 + 25): Laprovittola (14), Carroll (11), Taylor (4), Tyus (13), Tavares (6) -cinq partants- Alocen (-), Llull (14), Poirier ( 14), Rudy (13), Causeur (8), Garuba (4) et Vuckcevic (-).

Herbalife Grande Canarie

(11 + 19 + 34 + 15): Balcerowski (3), Costello (23), Dimsa (9), Okoye (6), Slaughter (11) -cinq partants- Albicy (11), Shurna (8), Stevic ( 5), Javi López (2), Beirán (-) et Diop (-).

Arbitres

Calatrava, Manuel et Sánchez. Sans éliminé.

Incidents

WiZink Center. Derrière des portes closes.

La déception de ne pas entrer dans le Final Four a été compensée par une pause supplémentaire pour les Blancs, et il semble que le Pablo Laso ils en ont profité. Aux deux victoires en fin de saison régulière ils ont ajouté la reprise de leur star, le pivot capverdien Walter Tavares, dont aujourd’hui ils n’avaient besoin que de 6 points et 7 rebonds pour leur départ écrasant contre Gran Canaria.

Les blancs ont dominé les facettes du jeu – en première mi-temps, ils ont doublé leur rival en rebonds (24-12, 49-22 à la fin) avec un succès de 60% dans les triplets, puis réduits à 43% – et ont terminé avec sept joueurs au-dessus de dix points: Sergio Llull (14), l’Argentin Nico Laprovittola (14), français Vincent Poirier (14), le israélo-américain Alex Tyus (13), Rudy Fernandez (13), l’Américain Jaycee Carroll (11) et français Fabien Causeur (dix).

Même la mauvaise surprise des deux positifs pour le coronavirus de Felipe Reyes et Alberto Abalde n’a pas affecté une équipe blanche qui place la barre très haut pour l’égalité pour un Herbalife Gran Canaria qui est entré dans les « playoffs » grâce à son bon sprint final de la saison dans lequel il a remporté cinq de ses six derniers matchs.

Les de Porfi Fisac ils ont assisté à l’exhibition blanche de la première mi-temps, mais n’ont pas été spectateurs de la seconde, dans laquelle ils ont tenté de se racheter, avec un grand jeu du pivot américain Matt costello (23 points), récemment remis d’une entorse.

A débuté Tavares -aujourd’hui doublement récompensé, en tant que meilleur défenseur et faisant partie du meilleur quintette- faisant campagne pour leur respect, jusqu’à ce que l’aide commence à travailler pour ‘Granca’. Apparu alors Laprovittola, qu’en une minute et demie d’inspiration, il a obtenu un 2 + 1 et deux triples, celui d’une parabole impossible (21-11, min. 6).

Je l’ai arrêté Fisac et le quintette a changé, mais Laso entré dans Poirier, qui a fait fortune avant le jeune Khalifa diop (19 ans) et Rudy il a rejoint le groupe pour clôturer le premier set avec un dévastateur 34-11 à l’étonnement clarétain. Les joueurs jaunes stupéfaits n’ont pas pu marquer dans les cinq dernières minutes.

Madrid a maintenu sa marche tandis qu’Herbalife a au moins retrouvé sa joie dans son attaque… Même s’ils avaient une montagne devant eux. Dès que John shurna il a eu deux courses réussies, comme il a répondu Poirier avec un pote (48-28, min. 16). Les jaunes semblaient intimidés, au point qu’un seul geste du pivot français a fait que le Lituanien Tomas Dimsa rater une pénétration sans adversaire. A la mi-temps, le 56-30 laissait peu de marge aux jaunes foi.

Les clarétains, dirigés par AJ Abattage, avec un vol applaudi de André Albicy et avec deux hits de triple Costello… Mais comme Sisyphe, peu importe combien ils ont poussé la pierre vers le haut, elle est retombée. Et c’était un rocher avec 20 points (68-47 min.25), bien que la crise madrilène et les bons arts de Costello (13 points seulement dans cette salle) et Ofoie stevic (5) ils l’ont réduit à 14 unités pour le dernier trimestre (78-64).

Finir le travail est passé par la défense, et à cela le Pablo Laso, avec une telle impulsion que dans une défense à Stevic deux trains de marchandises sont entrés en collision : Poirier et Garuba. L’escouade blanche a pris le pire, avec un coup au pubis qui l’a envoyé aux vestiaires. Inconscient de tout cela, le ‘Granca’ a continué d’essayer, mais jamais moins de 15 points (88-73, min. 34).