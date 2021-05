Résumé du match Real Madrid – Bilbao Basket (70-59) de la journée 37.

20/05/2021 à 23:38 CEST

.

Le Real Madrid a assuré la tête finale de la saison régulière de la Endesa League ce jeudi avec une victoire confortable au WiZink Center, 70-59, contre un RETAbet Bilbao Basket qui, après cette défaite, dépend de Movistar Estudiantes pour ne pas être relégué au LEB Gold Ligue.

RMA

BIL

Real Madrid

(21 + 24 + 8 + 17): Alocen, Abalde (3), Taylor (6), Tyus (4) et Poirier (10) -en commençant cinq-; Laprovittola (6), Causeur (11), Llull (4), Rudy Fernández (4), Carroll (12), Vukcevic (4) et Garuba (6).

Panier de Bilbao

(13 + 11 + 18 + 17): Hakanson (6), Jenkins, Zyskowski (13), Kulboka (8) et Balvin (13) – à partir de cinq ans -; Athinaiou (1), Brown (7), Reyes (3), Miniotas (4), Toté (4), Kljajic et Dos Anjos.

Arbitres

Daniel Hierrezuelo, Juan de Dios Oyón et Carlos Merino. Sans éliminé.

Pavillon

Centre Wizink. Porte fermée.

Si Estudiantes gagne ce vendredi à Hereda San Pablo Burgos dans ce même scénario (20h30), Bilbao Basket accompagnera Acunsa GBC dans des positions de relégation. Mais si l’équipe collégiale perd un affrontement menacé par deux positifs par le covid d’Estu lui-même, l’équipe de Biscaye aura encore une dernière chance de salut dimanche contre Joventut de Badalona à Miribilla (12h30).

A mené la victoire blanche Vincent Poirier (10 points, 13 rebonds et un PIR de 20), aidé à marquer par Jaycee Carroll (12), alors que les meilleurs de ceux en noir étaient Ondrej Balvin (13, 9 et 18) et Jaroslav Zuskowski (13 et 16).

Le match a commencé cahoteux. Jenkins Oui Tyus leurs têtes se sont heurtées involontairement, avec 4-4 sur le tableau de bord, et le joueur en visite a dû se retirer du terrain à cause du sang qui coulait. C’était tellement qu’il a fini par avoir le vertige et a dû être soigné par plusieurs toilettes allongées sur le sol. Une civière a même été appelée en cas de besoin. Bien qu’en fin de compte, Jenkins il a été emmené aux vestiaires avec de l’aide et très abasourdi, mais par ses propres moyens.

Il a également dû se retirer quelques secondes plus tard Tyus également pour les saignements du front. Bien que dans son cas ce n’était pas beaucoup et, après avoir placé un petit pansement, il est revenu sans problème. Cet échec de son tireur clé a semblé affecter beaucoup Bilbao Basket, d’autant plus que son absence du terrain s’est allongée.

Les de Alex MumbrúEncouragés par leurs dernières victoires, ils ont commencé à affronter les Blancs, qui les devançaient jusqu’à trois fois au début de l’affrontement (4-7, 6-9, 9-11).

Mais deux triples d’affilée par Garuba Oui Taylor (15-11), et voyant son arme offensive de départ gisant au sol, a annoncé le début de la fin de certains “ hommes en noir ” aussi assommés que leur coéquipier blessé et à la merci d’un Madrid qui n’avait même pas besoin de mettre le direct pour finir le choc dans un vu et non vu.

Un corail 12-2 a permis à ceux de Pablo Laso aller à 21-13 du premier quart et un 19-6 à 40-19 avec lequel tout semblait décidé au milieu d’un deuxième quart qui se terminait 45-24 avec le rôle principal de Laprovittola Carroll, un incroyable ‘mandarin’ de Llull au tableau et, sur tout, l’intimidant Poirier (8, 6 et 15 à la mi-temps). En face, seul Jaylon marronComme presque toujours dans l’équipe de Bilbao, il a semblé avec courage et courage résister à l’averse sportive et émotionnelle.

Un 0-10 qui a provoqué un timeout et la colère conséquente de Laso envers ses joueurs (45-34) a encouragé un Bilbao Basket qui s’approchait de huit points à 3,38 à la fin du troisième quart-temps (47-39). Mais ses propres erreurs et deux triples consécutifs de nouveau Garuba Oui Taylor Ils ont refroidi les espoirs des noirs (53-39) face à un dernier quart-temps qui s’est encore terminé avec le match à moitié vivant (53-42).

Bilbao Basket a continué à se battre contre leur erreur et un Madrid presque absent, mais a à peine réussi à se rapprocher de neuf points (66-57) avant la fin de l’affrontement 70-59. Ce vendredi vous saurez après le match des Estudiantes si l’équipe basque est toujours en vie ou si son déclin se confirme mathématiquement.