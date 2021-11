Résumé du match Real Madrid – Bilbao Basket (95-61) de la 9e journée.

11/07/2021 à 22:04 CET

.

Le Real Madrid s’est exposé ce dimanche lors de la neuvième journée de la Ligue Endesa contre un Surne Bilbao Basket bien inférieur à celui qu’il a détruit, dans un match sans histoire, basé sur des triplés, un bon jeu et un grand travail choral dans lequel ils se sont particulièrement distingués. Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Adam Hanga, auteurs de 18, 16 et 19 points, respectivement, et qui ont particulièrement réussi du périmètre (95-61).

RMA

CFF

Real Madrid

(30 + 24 + 23 + 18) : Heurtel (7), Hanga (19), Taylor (10), Yabusele (18) et Tavares (2) -les cinq de départ-, Causeur (6), Abalde (6), Vukcevic (7), Poirier (16), Nuñez (1) et Llull (3).

Panier Surne Bilbao

(15 + 14 + 20 + 12) : Goudelock (14), Rousselle (7), Withey (6), Masiulis (4) et Delgado (10) -équipe de départ-, Luz (-), Moustache (10), Hakanson (4) et Miniotas (6).

Arbitres

Óscar Perea, Rubén Sánchez Mohedas et Roberto Lucas. Sans éliminé.

Les visiteurs ont frappé les premiers avec un départ 0-6 qui s’est avéré être un mirage, puisqu’il a été rapidement neutralisé grâce au succès de la garde hongroise et de l’attaquant français, qui avec cinq points chacun ont donné les premiers avantages à un Real Madrid. qu’il a atteint le milieu du premier acte avec 15-9 en faveur grâce à ses bons pourcentages de tir, qui contrastaient avec les erreurs continues de son adversaire, surtout niées depuis la ligne de 6,75.

Le deuxième triplé consécutif de Jeffery Taylor a porté l’avantage local à onze et a forcé Álex Mumbrú à arrêter le match pour empêcher la fuite de Madrid et ordonner à son équipe, dans laquelle seulement André Goudelock et Jeff Withey Ils ont vu cerceau, mais le technicien n’a pas atteint son objectif car la machinerie blanche a continué à fonctionner à un bon niveau avec Yàbus et Hanga défoncé et faisant beaucoup de dégâts de toutes les positions.

Avec dix points chacun, un premier trimestre de nette domination locale a été clôturé (30-15, min 10). Le Real Madrid a continué à s’amuser dans la reprise et à marquer avec aisance, tout le contraire d’un Surne Bilbao qui n’a pas trouvé de solutions à son bourrage en attaque et a été impuissant à arrêter les assauts des hommes de Pablo Laso, qui a su faire tourner son banc. compter dans cette phase de l’affrontement avec des avantages d’une vingtaine de points.

Voyant 22 à 15 minutes, Mumbru Il rappela son peuple au chapitre. Son équipement ne fonctionnait pas, il marquait au compte-gouttes et les Blancs le dépassaient sans effort excessif, avec Poirier comme l’homme le plus en vue à l’époque. L’écart a continué de croître à 29 points après un triplé de Thomas Heurtel (52-23, min 18) et la pause a été atteinte avec le triomphe en bonne voie d’un Real Madrid bien supérieur en première mi-temps qui a détruit du périmètre (8/ 15 ) à un adversaire qui n’a réussi à convertir qu’un triplé en treize tentatives dans cette période (54-29, min 20).

A défaut d’émotion, les fans se sont amusés en seconde période avec quelques actions individuelles ou avec le duel sous le ring de deux colosses comme Ángel Delgado et Yabusele. Hanga a contribué une autre paire de triples et un superbe bloc à Valentin Bigote que le Français lui a rendu lors du jeu suivant.

Yabusele, a pour la première fois porté à 30 l’avantage des blancs à l’équateur au troisième quart (65-35) et l’exhibition a été complétée par un Hanga meurtrier qui est allé sur le banc applaudi après avoir marqué son cinquième triple et ajouté 19 points en plusieurs minutes (77 -42, min 28).

Le Real Madrid, venu s’imposer par 35 points, est allé jusqu’aux dix dernières minutes avec le travail accompli et 77-49 en faveur. Laso a continué à donner des minutes aux jeunes Juan Nuñez et Tristan Vukcevic et il a assis ses hommes plus chargés de minutes, bien que son équipe n’ait pas baissé le piston et a continué à performer à un bon niveau, avec Poirier à nouveau dominant sous les anneaux. Avec leur huitième victoire en championnat, les Blancos sont revenus à leur réalité avec un Surne Bilbao Basket qui venait de remporter deux de ses trois derniers matches et a subi une sérieuse correction au WiZink Center.