Résumé du Summer Game Fest, qui « chauffe » l’E3 avec l’une des annonces les plus attendues de ces dernières années | Jeux

Enfin est venu le jour ! Avant l’E3, Geoff Keighley présente une nouvelle édition du Fête du jeu d’été, un événement centralisé dans le gala d’aujourd’hui (bien qu’il rassemble le reste des événements de ce week-end) : environ 100 minutes, de 20h00 CEST, avec plus de 30 jeux présentés.

La présentation a eu un protagoniste clair, qui a été laissé pour la fin : Elden Ring. La nouveauté de FromSoftware a été vue dans une bande-annonce de gameplay spectaculaire révélant la date de sortie… bien plus tôt que prévu. Mais il y a eu plus : ça a commencé fort avec Tiny Tina’s Wonderlands et Jurassic World Evolution 2, ça a continué avec de nombreux indies… Ici vous avez tout ce qui a été vu dans la longue présentation.

Les pays des merveilles de la petite Tina

Nouveau de Gearbox et 2K Games est le spin-off de Borderlands appelé Tiny Tina’s Wonderlands. Bien sûr, ils promettent qu’il s’agit d’un tout nouveau jeu, différent de Borderlands, avec ses propres mécanismes. Il sortira début 2022.

Tactiques de Metal Slug

Dotemu, la société connue pour avoir réinventé des classiques comme Streets of Rage 4 et le nouveau jeu Ninja Turtles, annonce le retour inattendu d’une autre saga vénérée des années 90. Spécifiquement, Limace en métalpar SNK. Les graphismes et les sprites sont les mêmes que nous connaissons et aimons tous… mais cette fois, le gameplay change complètement, et cela devient un jeu de stratégie au tour par tour.

Hideo Kojima parle de choses et annonce Death Stranding Director’s Cut

Keighley rencontre son super ami Hideo Kojima (bien que retardé, car il est tôt le matin au Japon). Kojima a parlé de l’impact de Covid-19 au Japon et de la façon dont cela a changé sa façon de créer des jeux. La discussion s’est terminée, oui, avec l’annonce de Coupe du réalisateur de Death’s Stranding, avec un clin d’œil clair à Metal Gear Solid. Il semble qu’il sera exclusif à la PS5, et son annonce appropriée sera plus tard cet été.

Jurassic World Evolution 2

Frontier annonce la suite de Jurassic World Evolution, son jeu de gestion de parc à thème populaire… bien que cette fois, alors que les dinosaures se sont échappés d’Isla Nublar, notre travail sera de contenir les créatures dans des environnements beaucoup plus variés. Il sort sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et One.

L’Arche Perdue

LostArk, le RPG pour PC du studio coréen Smilegate, confirme son lancement en Occident grâce à Amazon Games.

Call of Duty Warzone Saison 4

Comme promis, le premier trailer de la saison 4 de Call of Duty Warzone et Black Ops Cold War est diffusé, qui débutera 17 juin. De même, ils ont confirmé que Sledgehammer travaillait sur le CoD de cette année, bien que cela ne soit vu que plus tard …

Parmi nous

Innersloth révèle certaines des nouvelles qui sortiront bientôt dans Among Us, y compris de nouvelles couleurs, cosmétiques, tâches … et confirmant que la carte 5 est en développement.

Sel et sacrifice

Shuhei Yoshida, responsable des studios indépendants chez PlayStation, a parlé de certains des jeux indépendants pour PlayStation, tels que Chicorée : un conte coloré, Maintenant disponible. Il annonce également un nouveau jeu indépendant, des créateurs de Salt and Sanctuary, Sak Studios. C’est aussi un jeu d’action 2D avec des éléments RPG et des personnages fantastiques, bien qu’avec une esthétique très sombre.

Cendre solaire

Un autre jeu indépendant sur PlayStation plus tard cette année, le jeu d’Annapurna, Solar Ash, est présenté dans une nouvelle bande-annonce. Il sort sur PS4, PS5 et PC.

Chevalerie II

Le jeu de tir médiéval à la première personne est sorti aujourd’hui et ils se méfient d’une nouvelle bande-annonce.

valeureux

Dans un teaser d’environ trois secondes ils avancent le nouveau personnage de Valorant…

Échapper à Tarkov

Nouvelle bande-annonce de Échapper à Tarkov, un jeu de tir réaliste populaire qui est en version bêta fermée depuis 2017. Il montre une nouvelle zone, Battle of Concordia, à partir de la mise à jour 0.13.

Campus à deux points

Des créateurs de Two Point Hospital, le jeu amusant de construction et de gestion d’un hôpital, vient Campus à deux points, dont le nom est explicite (même s’il a fuité la semaine dernière) : un simulateur de création d’universités. Il sortira en 2022 sur toutes les plateformes, avec l’humour habituel.

Smite-Stranger Things et les nouvelles de Netflix

Le populaire Smite annonce son croisement avec Stranger Things, l’une des séries les plus populaires de Netflix. Soit dit en passant, le vendredi 11 juin à 18h00, vous pourrez voir la propre présentation de Netflix, Geeked Week, dans laquelle ils montreront des clips de la série Cuphead, ils donneront des informations sur The Witcher et le film Resident Evil …

Analgésique (et Payback 3 ?)

Saber Interactive confirme qu’il travaille sur un nouveau jeu Painkiller (un jeu People Can Fly de 2004). En outre, ce qui ressemble à une œuvre d’art pour un nouveau Paydaye a été vu.

L’Anacrouse

Ce multijoueur coopératif exclusif à 4 joueurs Xbox Series, One, PC et Game Pass est dévoilé pour la première fois, dans un immense vaisseau spatial luxueux infesté d’extraterrestres. C’est le premier jeu de son étude.

Nouveau monde

Le MMO RPG d’Amazon devrait sortir à la fin de l’été et de nouvelles informations seront publiées demain vendredi lors d’un événement dédié. La présentation aura lieu à 17h00 CEST, sur le site Web du Summer Game Fest.

Ligue des fusées

Nouveau crossover entre Rocket League et la saga Fast and Furious, le 17 juin, basé sur le film F9.

Chasse au sang

Situé dans l’univers de Vampire The Masquerade, ce jeu d’action multijoueur aura bientôt une version alpha.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Nouvelle bande-annonce pour le troisième épisode de The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, sorti le 22 octobre sur PC, PS5, Series X, PS4 et One. Une nouvelle aventure narrative de prise de décision cinématographique qui se déroule pendant la guerre en Irak. Un groupe de marines sera piégé dans une grotte à la présence monstrueuse…

Plus d’informations

Contes de l’Ascension

Une nouvelle bande-annonce pour Tales of Arise, JRPG, devrait sortir en septembre.

Ciel Enfants de la Lumière

Le jeu de thatgamecompany, créateurs de Journey, est sorti en premier sur les téléphones portables et arrivera sur Nintendo Switch en juin, suivi d’une saison basée sur Le Petit Prince.

Planète de Lana

Thunderful Wishfully, un petit studio suédois, annonce Planète de Lana, qui semble être une aventure en 2D mettant en vedette un garçon et une petite créature noire vivant sur une planète tranquille, jusqu’à ce que des envahisseurs venus de l’espace arrivent. Sortie en 2022 sur consoles PC et Xbox, et il a un joli style animé à la main.

Surveillance 2

Le réalisateur d’Overwatch 2, Aaron Keller, a présenté deux nouveaux modèles pour la suite : Baptiste et Sombra.

Donjons & Dragons Dark Alliance

Geoff Keighlet a montré un aperçu de Donjons & Dragons Dark Alliance (dont nous vous avons proposé hier un aperçu complet).

Histoires de chasseur de monstres 2

Le RPG de Capcom pour Nintendo Switch, basé sur Monster Hunter, sort en juillet, et la bande-annonce présentée aujourd’hui se concentre sur l’histoire. Ils ont également montré le nouvel amiibo (en vente uniquement dans la boutique en ligne Nintendo) et les bonus de précommande.

Donjon sans fin

Nouvelle bande-annonce du jeu de tir Endless Dungeon en perspective aérienne, se déroulant dans un vaisseau spatial, révélée aux Game Awards 2020.

Far Cry 6 – Entretien avec Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito, l’acteur de The Mandalorian, Breaking Bad et maintenant Far Cry 6, a parlé de son rôle dans le jeu Ubisoft. Il reconnaît que ce qui a retenu l’attention de ce personnage (un dictateur d’un pays fictif appelé Yara – clairement inspiré de Cuba -) était son véritable amour pour son pays… malgré ses méthodes (il va jusqu’à dire que ” il peut-être l’homme le plus violent du monde”).

Les gars de l’automne – Costume 2B

2B, de Nier Automata, est le nouveau costume de Fall Guys.

Jeux de déviation

Dave Anthony Jaseon Bludnell, deux vétérans du jeu AAA, ont décidé de former un studio indépendant, Deviation Games, qui travaillera avec PlayStation sur une nouvelle IP.

Musique Sonique

Moment musical : le thème de Sonic Unleashed interprété par un orchestre, à l’occasion du 30e anniversaire (rappelez-vous qu’il y avait une présentation pleine de annonces sonores il y a une semaine).

Retour4Blood

Un bref aperçu de Back 4 Blood, le dernier né des créateurs de Left4Dead, qui aura une présentation dédiée le dimanche 13 à 23h00.

Tunique

Au cours d’une [email protected] (diffusion axée sur les jeux Xbox indépendants) de nombreux jeux indépendants seront diffusés, tels que ce jeu d’aventure, Tunic, mettant en vedette une renarde amicale.

Tribus de Midgard

Nouveau trailer pour cette aventure viking haute en couleurs.

Evil Dead : le jeu

La première bande-annonce d’Evil Dead, le nouveau jeu multijoueur de Saber Interactive basé sur les films Infernal Possession, est dévoilée. Il se joue à la troisième personne et comporte de nombreux personnages, dont Ash (Bruce Campbell). Il sortira en 2021 sur toutes les plateformes.

Anneau d’Elden – 21 janvier 2022 !

Voilà: Bague aînée, le nouveau de FromSoftware (Hidetaka Miyazaki) avec George RR Martin, s’affiche dans un premier trailer de gameplay, avec une multitude d’environnements, d’ennemis gigantesques (dragons, colosses de pierre, cerf squelette, araignées géantes…). Et le plus inattendu : son lancement est confirmé 21 janvier 2022, sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One.

Et c’est tout. Geoff Keighley a terminé en rappelant d’autres événements qui auront lieu cet été, comme les conférences Ubisoft ou Microsoft et Bethesda (mais sans parler de l’E3), nous a convoqués pour le 25 août (le Opening Night Live de la GamesCom 2021) et a confirmé que le Game Récompenses de 2021, en décembre, ils seront à nouveau en face-à-face.