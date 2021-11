Résumé et buts (2-0) de Séville

23/11/2021

Le à 23h40 CET

Roger Payro

Julen Lopetegui n’a pas voulu parler de la « finale » dans la précédente. Il s’est concentré sur « l’illusion & rdquor; qu’ils devaient montrer pour rester en vie en Ligue des champions. Et Séville l’a fait. Victoire méritée contre Wolfsburg (2-0) dans le meilleur match cette saison en Europe. Le dernier jour ne conviendra pas aux âmes sensibles. Cela dépend de lui mais pour cela il devra gagner en Autriche Salzbourg, qu’avec deux défaites la passe a été compliquée. Maintenant, le premier est Lille et Wolfsburg est le dernier. Entre Gaulois et Allemands, il n’y a que trois points de différence.

Séville

Lier; Montiel, Koundé, Diego Carlos (Augustinsson, 94′), Acuña ; Jordán (Delaney, 82′), Fernando, Rakitic (Rekik, 94′); Ocampos, Munir (Rafa Mir, 81′) et Papu Gómez (Óliver, 80′).

Wolfsbourg

Pervan; Lacroix, Guilavogui, Brooks (Ginczek, 88′) ; Bakou (Mbabu, 75′), Vranckx (Lukebakio, 75′), Arnold, Roussillon (Otavio, 75′) ; Nmecha, Gerhardt (Philipp, 67′) ; et Weghorst.

Buts

1-0 M. 13 Jordanie. 2-0 M. 97 Rafa Mir.

Arbitre

Cüneyt Çakir (Turquie). TA : Fernando (37′) / Guilavogui (52′), Arnold (82′), Nmecha (90′).

Pour l’instant, l’équipe de Nervionense s’est débarrassée de la pression du premier « match-ball ». Julen a fait une surprise en donnant l’entrée à Munir et Papu Gómez et en faisant asseoir Rafa Mir, qui a fini par vivre son heure de gloire avec son premier but européen. l’a brossé Kooundé avec une tête imposante et l’avait Jordan frapper cette fois oui avec la tête. Rakitique il l’enfile parfaitement et le milieu de terrain, s’enfonçant entre les défenseurs centraux, bat Pervan.

Séville s’accrochait à cet objectif comme un clou brûlant. Très peu dans l’attaque de Wolfsburg, ça oui dans un tir de Nmecha il a pu entrer dans le duel. Entre Bono et la barre transversale, ils ont évité le malheur. Le sentiment était de contrôle, mais la marge était mince.

Après les vacances, les services de Séville se sont améliorés. Il s’est contenté de ce que Lopetegui a vu, un technicien interventionniste là où ils existent mais qui n’a pas bougé le banc jusqu’à la minute 80. Ocampos, les « Papous » et Montiel avaient tenté d’augmenter le loyer sans succès. Le ‘5’ a fait un match très complet, livré en défense et sans renoncer à l’attaque. De ses bottes, à la fin, le but qui a tué Wolfsburg est né.

Rafa mir, l’un de ceux qui sont entrés dans le vert dans la première fenêtre que Lopetegui a passé, a terminé dans la bouche du but en 97′ un grand centre de l’Argentin. Délire dans le Sánchez-Pizjuán, qui a conduit son équipe à remporter le droit d’être au deuxième tour. Il se jouera à Salzbourg.