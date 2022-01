Résumé et buts d’Arsenal 1-2 Manchester City de Premier League

01/01/2022

Le à 16:19 CET

le Manchester City ouvre l’année avec un triomphe qui a le goût d’un morceau de la Premier League. Les de Guardiola battre Arsenal grâce à un les deux de Rodri dans la remise. Une fin épique pour un match grandiose, qui est passé d’un magnifique départ des « Gunners » à une réponse céleste agonisante. Saka donner l’avantage aux Londoniens, électrique, mais un penalty transformé par Mahrez et la expulsion de Gabriel en seconde mi-temps, ils ont tout changé.

ARS

MCI

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney ; Xhaka, Thomas ; Saka (Elneny, M.84), Odegaard (Holding, M.63), Martinelli ; Lacazette (Smith-Rowe, M.71).

Manchester City

Ederson ; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Aké; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne ; Mahrez, Gabriel Jesus (Gündogan, M.63), Sterling

Buts

1-0 M.31 Saka ; 1-1 M.56 Mahrez ; 1-2 M.94 Rodri.

Arbitre

Stuart Atwell. TA : Rodri (M.90) Bernardo Silva (M.90) / Xhaka (M.55), Gabriel (M.56, M.59), Saka (M.64), Holding (M.68). TR : Gabriel (M.59).

Arsenal était supérieur au départ

La ville sort 11 points à la seconde et mène 11 victoires consécutivesMais peu d’équipes l’ont dérangé comme Arsenal l’a fait. L’approche d’Arteta, courageuse et simple, a montré une équipe qui veut grandir. Lancé par le talent de Saka et Martinelli sur les flancs, et la pause de Thomas et Odegaard dans le médullaire, les « canonniers » portaient le premier coup d’une pression vorace. Ils ont volé le portefeuille de Bruyne et Tierney a commencé derrière City avec une passe décisive à Saka. L’ailier anglais a terminé premier, avec l’urgence de ceux qui croient que renverser le champion est possible.

La meilleure arrivée de Pep’s a été une tête de JOURS RUBEN qui a léché le poteau Ramsdale, mais ils ont atteint la pause sans avoir donné un coup de pied à la porte. Arsenal a réclamé un penalty sur Odegaard, Oui Ederson devait apparaître dans plus d’arrivées Martinelli. Le plan fonctionnait parfaitement pour Arsenal, qui allait bientôt découvrir qu’un bon plan ne suffisait pas pour faire tomber cette City.

La réaction de la ville

La réponse du ‘bleu ciel’ est venue par les pieds Bernardo Silva. Une étincelle du Portugais à la reprise a tout changé : il s’est tortillé Xhaka dans la région et, vendus, les Suisses l’ont abattu. L’arbitre n’a pas apprécié assez le contact, le VAR oui. La peine maximale a été établie et Mahrez n’a pas pardonné, tricher sur Ramsdale. Le but a attrapé Emirates et les joueurs d’Arsenal, qui finiraient par commettre une erreur fatale.

En pleine ébullition, la centrale Gabriel Magalhaes a écopé de deux cartons jaunes en quatre minutes. Le premier pour avoir protesté, le second pour avoir écrasé Gabriel Jésus. Il restait une demi-heure et les Gunners ont perdu de l’argent, donnant à City les poignées du jeu. Guardiola a eu recours à Gundogan comme faux neuf. Ils ont mis en bouteille un Arsenal qui n’a pas perdu confiance dans le contrecoup. Martinelli léché le poteau avec un coup de feu, et Nathan Aké évité un but contre son camp de Laporte sur la ligne de but. Arsenal n’avait pas la force qu’il avait Rodri dans presque la dernière action du jeu.

L’énième centre céleste de la surface s’est terminé en quelque sorte par un ballon mort que personne n’a réussi à dégager avant que Rodri, qui passait par là, n’ait tendu la jambe gauche. Il a envoyé un ballon au fond des filets qui peut valoir une demi-lieue. La célébration de l’ensemble de l’équipe « bleu ciel » faisant rage envers leurs fans a tout défini : même le meilleur des adversaires n’a pu arrêter a City tiré vers le titre Premier.