Résumé et buts d’Arsenal

26/09/2021 à 19h30 CEST

Alex Carazo

Affichage offensant de la Arsenal devant son éternel rival, le Tottenham, dans lequel ce fut probablement l’un des meilleurs matchs de l’« Era Arteta » dans l’équipe de Londres. Smith Rowe, Aubameyang et Saka ils sont les auteurs des trois buts des ‘Gunners’, tous en première mi-temps, et Ils sont il a marqué dans la dernière ligne droite du match pour réduire la distance. Troisième victoire consécutive après un début catastrophique avec trois défaites.

ARS

TOT

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney ; Partey, Xhaka (Lokonga, 82′) ; Saka (Maitland-Niles, 87′), Odegaard, Smith Rowe (Tavares, 88′) ; Aubameyang.

Tottenham

Lloris ; Tanganga (Emerson, 46′), Sánchez, Dier, Reguilón; Hojbjerg, Ndombele (Gil, 70′), Alli (Skipp, 46′) ; Lucas, fils, Kane.

Buts

1-0 M.12 Smith Rowe. 2-0 M.27 Aubameyang. 3-0 M.34 Saka. 3-1 M.79 Sont.

Arbitre

Graig Pawson. TA : Odegaard (89′), Lokonga (91′) / Skipp (67′).

Incidents

Emirates Stadium (60 000 spectateurs).

Tout s’est bien passé pour Arsenal. Absolument tout. Dans la première partie où ils ont déployé un ballon de football qu’ils n’avaient pas vu dans le Stade des Émirats, l’ensemble des Arteta Il a quitté le match vu pour condamnation avec trois buts. Même la fragilité défensive semblait avoir disparu, à l’exception de quelques rares occasions où le Tottenham pourrait réduire la distance.

Peu sur le terrain connaissaient mieux l’importance du derby du nord de Londres que Smith Rowe. À ’10’ de Arsenal il a été vu comme étant très motivé et a rejoint Odegaard et Saka dans la ligne médiane pour diriger le récital offensif des « Gunners ». Précisément le sien était le premier but, après un tir bas du point de penalty venant de derrière.

Les Tottenham Il n’est pas apparu pendant toute la première mi-temps et l’a payé cher. Il a laissé Arsenal courir en transition et si votre adversaire a un Aubameyang au point qui peuvent être des mots plus gros. Le Gabonais a élevé le deuxième au tableau d’affichage dans une contre-attaque et Saka il a également marqué le troisième sur un jeu très rapide après un vol au milieu de terrain.

Le match étant pratiquement inaccessible, le Tottenham amélioré dans le second, aussi parce que Arsenal a choisi de se retirer et de montrer une version plus conservatrice. Mais les « Spurs » ont montré à maintes reprises qu’ils ne sont pas du tout à l’aise lorsqu’ils doivent prendre l’initiative et la possession, et dans le Émirats des problèmes sont réapparus pour générer un danger à travers le domaine.

Plus grande présence dans le champ opposé mais peu d’occasions. Ils sont a marqué le seul but du match pour lui Tottenham et mettre un peu de peur dans le corps d’un « tireur » amateur habitué aux mauvaises nouvelles ces derniers temps, mais Ramsdale sortir une main incroyable pour dévier un tir de Luc Cela aurait laissé un délai d’attente pour une crise cardiaque. En fin de compte, le Arsenal a remporté le derby historique de Londres et a marqué sa troisième victoire consécutive en Premier.